"الغضبان": مشروعات بورسعيد القومية ملحمة عطاء للعامل المصرى

بورسعيد - السيد فلاح

وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، التهانى لجموع عمال المحافظة بالقطاعات الاقتصادية والإدارية، والعاملين بالمشروعات القومية القائمة بشرق وغرب وجنوب بورسعيد، فى إطار الاحتفال بعيد العمال اليوم الأول من مايو.

وأكد محافظ بورسعيد، أن الاحتفال بالعمال يأتى ترسيخا لقيمة العمل التى حثت عليها الأديان السماوية، وتأكيدًا على دور العمال فى النهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لمصرنا الغالية من أجل مستقبل أفضل للملايين من شعبها البطل.

وأضاف "الغضبان"، أن ملحمة العمل الجارية على أرض بورسعيد، والتى ستنطلق بشائرها خلال الأسابيع المقبلة، كشفت عن مدى صلابة العامل المصرى، والذى يتحدى كل الظروف ويتخطى المصاعب لتحقيق معدلات الإنجاز التى ما زالت تذهل العالم بأسره.

وقال محافظ بورسعيد، إن ملحمة قناة السويس الجديدة كانت الانطلاقة القوية لبقية المشروعات القومية الكبرى القائمة حاليًا على أرض مصر، والتى تشرف بورسعيد بمجهودات إنشائها حاليًا، ومن بينها أرصفة الميناء المحورى الجديد والمناطق الصناعية واللوجيستية، والمجتمعات السكنية والمزارع السمكية الجديدة شرق بورسعيد، ونفق بورسعيد الجنوبى والنهضة الصناعية الكبرى بالمنطقة الصناعية بالرسوة، والمنطقة الحرة العامة "الاستثمار"، والطفرة الزراعية الكبيرة بالجنوب، والمشروعات البترولية والغازية والسياحية بالغرب.

وتمنى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، التوفيق والسداد لجميع العاملين الأوفياء على أرض المحافظة، مشيرًا للغد الأفضل الذى ينتظر الوطن بسواعد أبنائه تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.