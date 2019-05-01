الصحف العالمية اليوم: خبراء أمريكيون يتفقون على تورط الإخوان فى العنف.. محكمة بريطانية تصدر حكما بسجن مؤسس ويكيليكس 50 أسبوعا.. مصرى متزوج من بريطانية رفضت تأشيرته إلى إسبانيا بسبب "بريكست"

كتبت: إنجى مجدى – رباب فتحى

تناولت الصحف العالمية اليوم عدد من القضايا، أبرزها ما اتفاق خبراء أمريكيين على تورط جماعة الإخوان فى العنف، والحكم بسجن مؤسس ويكيليكس 50 أسبوعا.

الصحف الأمريكية

هيمن خبر إعداد الإدارة الأمريكية قرار لتصنيف الإخوان جماعة إرهابية على الصحف الأمريكية، اليوم الأربعاء، ونقلت مجلة تايم عن جوناثان شانزر، الخبير لدى مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، وهى مؤسسة بحثية فى واشنطن، إنه يمكن تصنيف بعض الفروع العنيفة للجماعة، ولكن المعضلة تتمثل فى أن الأعضاء الآخرين يدعمون وجهات نظرها السياسية المتطرفة.

وقال فى تعليقاته للمجلة، إن تلك الصورة "الضبابية" للجماعة هى السبب وراء إحجام الإدارات الأمريكية السابقة عن تصنيفها.

وأشار شانزر، الذى يميل إلى تصنيف أفرع معينة للجماعة، إلى إن جماعة الإخوان فى ليبيا وسوريا واليمن تربطهم صلات واضحة بالمتشددين، بينما تعتبر الجماعة فى الأردن نفسها جماعة سياسية.

وتقول المجلة الأمريكية إن بعض الخبراء القانونيين فى الأمن القومى يتفقون على أن أفرع تابعة للجماعة ترتكب العنف ويمكن الاستمرار نحو المضى قدما فى تصنيفها.

وفى خبر نقلته عدة صحف ومواقع أمريكية، ذكرت وكالة رويترز أن محكمة فى لندن، أصدرت حكما بسجن جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس 50 أسبوعا، بعد إدانته بعدم المثول أمام المحكمة عقب الإفراج عنه بكفالة عام 2012.

وبعد الإفراج عنه بكفالة دخل أسانج سفارة الإكوادور ليتحصن داخلها سبع سنوات، واقتادته الشرطة البريطانية من داخل السفارة الشهر الماضى وتتهمه الولايات المتحدة بالمسؤولية عن واحدة من أكبر عمليات تسريب المعلومات السرية. وذكرت القاضية ديبورا تايلور أن أسانج، استغل الإفراج عنه بكفالة لانتهاك القانون والتعبير عن ازدرائه للعدالة البريطانية.

وأفادت وكالة الاسوشيتدبرس أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والزعماء الديمقراطيين فى الكونجرس اتفقوا على إنفاق تريليونى دولار على الطرق والجسور ومحطات الكهرباء والمياه وشبكات الإنترنت، تاركين التفاصيل الشائكة الخاصة بكيفية تمويل الخطة إلى اجتماع آخر يعقد بعد ثلاثة أسابيع، واجتمع الجانبان فى البيت الأبيض ووصفا المناقشات بينهما بالإيجابية لكن أجواء التعاون بين الحزبين قد لا تستمر طويلا.

ويعارض الجمهوريون إلغاء تخفيضات ضريبية أعلنها ترامب فى إطار تشريع للإصلاح الضريبى وهى الفكرة التى طرحها الديمقراطيين، الذين سبق أن عارضوا الإصلاحات، كوسيلة لتمويل خطط البنية التحتية.

وقال لارى كودلو أكبر مستشار اقتصادى لترامب، إن الرئيس الأمريكى لم يقرر بعد ما إذا كان سيدعم زيادة ضريبة الوقود لتمويل الخطط.

ووصف البيت الأبيض اجتماع ترامب مع رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسى بيلوسي، وزعيم الديمقراطيين فى مجلس الشيوخ تشاك شومر بأنه "ممتاز ومثمر" قائلا إن اجتماعا آخر سيعقد بعد ثلاثة أسابيع.

الصحف البريطانية

مصرى متزوج من بريطانية رفضت تأشيرته إلى إسبانيا بسبب "بريكست"



أحمد وسامنثا وابنيهما

اهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بتسليط الضوء على رفض إسبانيا منح التأشيرة لمصرى متزوج من بريطانية ويعيش فى بريطانيا منذ 9 أعوام، وقالت صحيفة "ديلى ميل" إن أحمد شلبى وزوجته سامنثا فيرن اعتبرا أن رفض التأشيرة "عقابا لهما بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى".

وأوضحت الصحيفة أن شلبى، 35 عامًا ، وزوجته سامانثا ، 30 عامًا من ستورينجتون في وست ساسيكس، تزوجا فى عام 2007 وأخذوا ابنيهما آدم، (9 أعوام) ، وفينلى، (6 أعوام) ، إلى مدينة بينالمادينا الإسبانية منذ عام 2017.

لقد حجزوا رحلتهم السنوية فى يناير ولكن قبل أقل من أسبوع من موعد مغادرتهم، رفضت القنصلية الإسبانية طلب تأشيرة أحمد "بسبب عدم وجود دليل على زواجهما".

ويقول الزوجان إنهما قدما صورتين عن فواتيرهما وشهادات الميلاد والزواج؛ لكن الموظفون أخبروا شلبى أنهم لا يستطيعون إثبات أنه متزوج لأن حفل زفافهما تم خارج منطقة شنجن.

وقال الموظفون فى المركز الرسمى لطلب التأشيرة الإسبانية، إنهم لم يرتكبوا أى خطأ لكنهم ببساطة لم يتمكنوا من السفر "بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى"؛ الغريب فى الأمر أن بريطانيا لم تغادر الاتحاد الأوروبى حتى الآن، وبالتالى لم يقم Brexit بأى فرق فيما يتعلق بمتطلبات التأشيرة.

ويرى الزوجان أن أسرتهما "تُعاقب بلا سبب".

قالت فيرن: "لقد فقدنا رحلاتنا، لقد فقدنا الفندق. ليس لدينا الكثير من المال ، والآن فقدنا 2000 جنيه إسترلينى. كنا نذهب فى عطلة مع الأصدقاء وأطفالهم. لا أعرف حقًا ماذا سنفعله الآن".

وأوضحت "ديلى ميل" أن سامانثا قابلت أحمد، من الإسكندرية، فى شرم الشيخ وتزوجا عام 2007.

بناءً على نصيحة القنصلية البريطانية فى مصر، تمت ترجمة شهادة زواج أحمد من العربية إلى الإنجليزية وتم ختمها للموافقة عليها. وعادا إلى المملكة المتحدة بعد ثلاث سنوات من ولادة ابنهم الأكبر آدم ، وحصل أحمد على تصريح إقامة بإذن غير مسمى للبقاء. لكن عليه التقدم بطلب للحصول على تأشيرة لزيارة بلدان منطقة شنجن، بما فى ذلك إسبانيا.

دراسة: آثار "كوكايين" ومبيدات وأدوية فى جمبرى أنهار ببريطانيا ..وتحذر: خطر



جمبرى أنهار

قالت دراسة إن العلماء عثروا على آثار كوكايين في "جمبرى" المياه العذبة عند إجراء اختبارات على مياه الأنهار للكشف عن المواد الكيميائية.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى" إن الباحثين فى جامعة كينجز كوليدج لندن، بالتعاون مع جامعة سوفولك اختبروا 15 موقعًا مختلفًا عبر سوفولك؛ وأكد تقريرهم العثور على الكوكايين فى جميع العينات التى تم اختبارها.

كما وجد الباحثين آثار لعقاقير أخرى غير قانونية، مثل الكيتامين ، منتشرة على نطاق واسع فى الجمبرى، واصفين النتائج بإنها "مفاجئة".

وقال البروفيسور نيك بورى، من جامعة سوفولك: "ما إذا كان وجود الكوكايين فى الحيوانات المائية يمثل مشكلة بالنسبة لسوفولك فقط ، أو حدث أكثر انتشارًا فى المملكة المتحدة وخارجها، أمر يحتاج للمزيد من البحث".

وأضاف قائلا " جذبت الصحة البيئية الكثير من الاهتمام من الجمهور بسبب التحديات المرتبطة بتغير المناخ والتلوث بفعل البلاستيك".

وأكد "ومع ذلك، فإن تأثير التلوث الكيميائى "غير المرئى" (مثل المخدرات) على صحة الحياة البرية يحتاج إلى مزيد من التركيز فى المملكة المتحدة".

وأوضحت "بى بى سى" أن العلماء جمعوا عينات من 15 موقعًا فى سوفولك. ونظرت الدراسة، التى نشرت فى مجلة "البيئة الدولية"، فى تعرض الحياة البرية، مثل جمبرى المياه العذبة Gammarus pulex ، إلى مواد ملوثة صغيرة.

جمع الباحثون العينات من أنهار Alde و Box و Deben و Gipping و Waveney.

وقالوا إنه بالإضافة إلى الأدوية، كانت المبيدات والأدوية المحظورة منتشرة على نطاق واسع في الجمبرى الذى تم جمعه.