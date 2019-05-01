وأضاف المسماري، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء أوردته بوابة "الوسط" الليبية، أن قوات الجيش تتقدم بشكل منظم نحو منطقتي الفرناج وصلاح الدين، مؤكدا أن العمليات في كافة المحاور تسير بشكل جيد.



وأوضح أن القوات التابعة للقيادة العامة خاضت معارك عنيفة في منطقة السبيعة بعد القضاء على عدد من الإرهابيين وأسر بعضهم .. مشيرا إلى أن الجيش لديه أسرى من عدة دول.



ولفت المسماري إن العمليات العسكرية في محاور القتال تسير بشكل ممتاز وفق الخطة الموضوعة، واصفا أوضاع القوات التابعة لحكومة الوفاق بأنها بدت الآن أكثر انهيارا وتشتتا.