وذكر راديو (صوت أمريكا) في نشرته باللغة الإنجليزية نقلا عن ذات المصادر أن "البيت الأبيض طلب 3.3 مليار دولار لتمويل برنامج للمساعدات الإنسانية يهدف إلى زيادة عدد الملاجئ اللازمة لإقامة أطفال المهاجرين القادمين من الحدود الأمريكية مع المكسيك دون مرافقين، علاوة على تمويل تكاليف الرعاية الأسرية وتوفير المواد الغذائية لعائلات المهاجرين".

وأضافت المصادر -التي رفضت كشف هويتها- "إن البيت الأبيض طلب أيضا 1.1 مليار دولار لتمويل عمليات الدعم التي تتمثل في تكاليف استخدام الموظفين وشراء أسرة لمراكز الاحتجاز وخدمات النقل وتمويل التحقيقات التي تجري بشأن عمليات التهريب".

كان القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي الأمريكي كيفين ماكالنان قد حذر أمس من أن موارد الوزارة بدأت في النفاد، فيما تتزايد اعداد المهاجرين النازحين الى الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.