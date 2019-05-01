"الأعلى للآثار" يكشف تفاصيل واقعة تسلق شاب للهرم الأكبر

كتب أحمد عبد الرحمن

كشف مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، تفاصيل تسلق شاب للهرم الأكبر، مشيراً إلى أن منطقة آثار الأهرام، فتح فى السابعة صباحاً، وبعدها بثلث ساعة دخل أحد الشباب ناحية منطقة الأهرامات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع خالد أبو بكر ولبنى عسل، أن الشاب فى أقل من ثوانى معدودة اتجه إلى الناحية الشمالية الغربية للهرم، وغير اتجاهه، وتقدم عليه أفراد الأمن وتعاملوا معه، وصعدوا مستويين لمنعه، وتعامل معهم معاملة غير جيدة، وألقى الشاب عليهم حجارة، وتركوه حتى صعد إلى قمة الهرم.

وأوضح "وزيرى"، أن الهرم قديما كان ارتفاعه 146 متراً، ومنذ ألف عام أصبح 137 متراً، وتم عمل سارى خشبى، ليرى الزائرين ارتفاع الهرم الأصلى، وهو عبارة عن خشب حديث الصنع، والسارى الخشبى يتم تجديده كل حوالى 10 إلى 15 سنة، وقام الشاب بانتزاع جزء من الخشب وأوقعه.

وذكر الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن الشاب بدأ فى النزول من الناحية الجنوبية، وتم متابعته، وعند الثلث الأخير من الهرم اتجه للناحية الغربية، حتى نزل وتعاملت معه شرطة الآثار، لافتاً إلى أن زاهى حواس عندما كان يشغل منصب مدير عام الهرم، تقدم بطلب للمجلس الأعلى للآثار بإضافة لائحة "ممنوع تسلق الأهرامات".

ولفت إلى أن الشاب خالف لائحة المجلس الأعلى للآثار، موضحاً أن قانون الآثار لا يحوى فى بنوده "ممنوع تسلق الأهرامات"، مردفًا: "محصلش إتلاف أثر".

وأعلن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، سيتم إنهاء الموسم الشتوى بكشف بمنطقة الهرم يوم السبت 4 مايو، فى التاسعة صباحاً، بجولة من مدخل الفيوم لمدخل الجيزة الجديد بمنطقة آثار الأهرامات، ثم التوجه لمنطقة الكشف بالناحية الجنوبية الشرقية من منطقة آثار الأهرامات، ويتم الإعلان عن كشف مقبرة.