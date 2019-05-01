اضبط مخالفة.. القمامة تحاصر قرية مليج بالمنوفية.. والأهالى يطالبون برفعها

المنوفية _محمد فتحى

حالة من الاستياء والغضب تخيم على أهالى قرية مليج التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وذلك عقب انتشار القمامة على مدخل القرية وبالتحديد أمام نقطة الشرطة بالقرية.

ويقول محمود رضا من أهالى قرية مليج التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، أننا نعانى الأمرين بسبب انتشار القمامة بمدخل القرية فى ظل تجاهل مسؤلى المحليات بالوحدة المحلية التابعة للقرية.

ويؤكد رضا تقدمنا أكثر من مره بالعديد من الشكاوى إلى رئيس الوحدة المحلية التابعة لها القرية ولكن دون جدوى منه.

ومن جانبه أكد مصدر بمجلس مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، أنه سيتم رفع القمامة على الفور، لافتا إلى أنهم لم يتلقوا أى شكاوى بخصوص تراكم القمامة بالقرية، مشيرا إلى أنا كل مهمتنا هى نظافة الشوارع والحفاظ على المنظر الجمالى لكل قرية.