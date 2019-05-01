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إصابة صياد فلسطينى برصاص الاحتلال واعتقال اثنين آخرين فى بحر غزة

الأربعاء، 01 مايو 2019 09:41 ص
إصابة صياد فلسطينى برصاص الاحتلال واعتقال اثنين آخرين فى بحر غزة عنف قوات الاحتلال الاسرائيلى _ صورة أرشيفية
غزة أ ش أ
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أصيب صياد فلسطينى، صباح اليوم الأربعاء، برصاص الاحتلال الإسرائيلى، فيما اعتقل اثنان آخران ببحر شمال قطاع غزة.

وقال زكريا بكر منسق اتحاد لجان الصيادين - فى تصريح اليوم - إن زوارق الاحتلال أطلقت النار صوب مراكب الصيادين فى منطقة الواحة شمال القطاع، ما أدى لإصابة أحدهم بالرصاص.

وأوضح بكر أن الاحتلال اعتقل اثنين من الصيادين وصادر مركبهما، وتم نقلهما لجهة مجهولة، وكانت قوات الاحتلال قد أعلنت - أمس - تقليص مساحة الصيد ببحر قطاع غزة وشرعت بسلسلة اعتداءات على الصيادين.

ويعانى قطاع الصيد البحرى فى قطاع غزة من مشاكل عدة سببها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أبرزها الممارسات الإسرائيلية الإجرامية المستمرة، التى تتمثل بإطلاق النار واعتقال الصيادين ومصادرة مراكبهم، بالإضافة إلى عدم التزام الاحتلال بالاتفاقيات المعقودة مع الفلسطينيين؛ إذ تفرض بالقوة حدودا غير ثابتة؛ فتتراجع عن المساحات التى سمحت بها.

وأدى الحصار الإسرائيلى المفروض على قطاع غزة إلى نقص قطع غيار مراكب الصيادين؛ ما تسبب فى توقف عدد من المراكب عن العمل.

 


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فلسطين

الاحتلال

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