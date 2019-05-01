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إحالة 6 أطباء بالمستشفى العام القديم بالمنصورة للتحقيق لتغيبهم عن العمل

الأربعاء، 01 مايو 2019 02:32 م
إحالة 6 أطباء بالمستشفى العام القديم بالمنصورة للتحقيق لتغيبهم عن العمل الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية
الدقهلية ــ شريف الديب
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قرر الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، إحالة 6 من أطباء المستشفى العام القديم بالمنصورة إلى التحقيق لعدم تواجدهم في عملهم أمس الثلاثاء. 
 
جاء ذلك، خلال جولة شاروبيم المفاجئة، التى قام فيها بتفقد المستشفى العام القديم ولقائه بالمرضى والاستماع إليهم، وأكد على أهمية توفير الأدوية والمستلزمات الطبيةـ وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمرضى.
 
وكان محافظ الدقهليةـ قد قاد حملة مكبرة لإزالة الإشغالات فى شارعى الفرن والدراسات بحى شرق المنصورة، بعد استدعاء رئيس الحى ومسئولى المرور، وتم رفع كميات كبيرة من القمامة، وتسيير الحركة المرورية .
 
وزار محافظ الدقهلية عددا من منافذ بيع السلع الغذائية واللحوم والخضروات، للاطمئنان على جودة المعروضات والالتزام بالأسعار المحددة والمعلن عنها.

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