أهالى كفر الديب بالغربية يشكون نقص مساحات الأرز.. ووكيل الزراعة: لجنة لفحص الشكوى

الغربية - محمد طارق

اشتكى العشرات من أهالى قرية كفر الديب التابعة لمركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية، المسئولين بمديرية الزراعة بالغربية والإدارة الزراعية بمدينة زفتى، بسبب نقص المساحات المحدده لزراعة الأرز بعد شراء التقاوى بأعلى من أسعارها، بناء على تعليمات الجمعية الزراعية بالقرية.

وقال عبد الوهاب السباعى أحد الأهالى، إن القرية تحدد لها زراعة 260 فدان أرز من أصل 1600 فدان اجمالى المساحة الزراعية المملوكة لأهالى القرية، وتم الموافقة على تلك المساحة مع العلم بأن القرية من أكبر القرى من حيث مساحة الأراضى الزراعيه وثالث أقل نصيب فى زراعة الأرز.

وأوضح، أنه تم عرض المشكلة وتحرير مذكرة رسمية إلى مدير الإدارة الزراعية بزفتى، والمهندس على بيومى وكيل وزارة الزراعة بالغربية، وتم تحرير شكوى رسمية برقم 139 بتاريخ 30/4/2019 بالإدارة الزراعية فى زفتى.

فيما أكد المهندس على بيومى وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الغربية، لـ"اليوم السابع"، أنه تم تشكيل لجنة اليوم للنزول إلى القرية وفحص جميع الأحواض، والتأكد من مدى استحقاق المزارعين، وفى انتظار قرار اللجنة لتحديد المستحقين والمساحات المزروعة.











