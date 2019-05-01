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أهالى الفيوم يشكون تدهور طريق وادى النزلة.. ورئيس المدينة: نعمل على تسوية الطرق

الأربعاء، 01 مايو 2019 07:00 ص
أهالى الفيوم يشكون تدهور طريق وادى النزلة.. ورئيس المدينة: نعمل على تسوية الطرق اللواء عصام سعد محافظ الفيوم
الفيوم رباب الجالى
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اشتكى أهالى مركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، من سوء حالة طريق وادى النزلة الذى يربطهم بمدينتى إبشواى والفيوم، مطالبين برصف الطريق وتهيئه لسير المارة والسيارات.

بدوره قال كمال سلومة رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق، إنه سيتم قريبا حل مشكلة تدهور طريق وادى النزلة حيث ستقوم الوحدة المحلية بنقل حمولات من الأتربة وتسوية الطريق بها.

ولفت رئيس المدينة أن مشكلة الطريق أنه حجرى وأطلال منازل قديمة ووقوع الطريق على الوادى يؤدى إلى تدهور أجزاء منه بشكل دورى، وعمل تكاسى للطريق يحتاج إلى اعتمادات مالية كبيرة والحل الأمثل خلال هذه الفترة يتمثل فى تسوية الطريق بحمولات الأتربة.

 


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