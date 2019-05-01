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أهالى الداخلة يشكون انتشار الذئاب.. و"البيطرى": برامج لمكافحة الحيوانات الضالة

الأربعاء، 01 مايو 2019 01:00 ص
أهالى الداخلة يشكون انتشار الذئاب.. و"البيطرى": برامج لمكافحة الحيوانات الضالة
الوادى الجديد-ماهر أبو نور
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يعيش عدد كبير من مزارعى ومربى الماشية بقرى غرب الموهوب التابعة لمركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد حالة من الخوف والذعر، بسبب هجوم الذئاب والحيوانات البرية على مواشيهم وافتراسها وإصابتها بالسعار، وهى ظاهرة متكررة ولكنها تتزايد خلال الآونة الأخيرة، حيث تعرض عدد من الماشية للهجوم من الذئاب والكلاب القطط البرية التى تفتك بصغار الماشية وتفترسها وتصيب البعض الآخر بمرض السعار الذى ينتهى بموت الحيوان الذى تعرض للعض.

وناشد المزارعون المتضررون اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بالتدخل لحل تلك المشكلة والتنسيق بين عمل قطاع الطب البيطرى وشئون البيئة والحيوانات البرية لتحديد آليات عمل المقاومة لتلك الحيوانات التى باتت تهدد حياة المواطنين وليست الماشية فقط، وذلك بسبب تزايد حالات العقر يوميا بجانب افتراس الماشية قتلها.

قال محمد حسن أحد مزارعى غرب الموهوب فى تصريح لـ"اليوم السابع" إن الحيوانات البرية تنتشر فى الصحراء المتاخمة للمناطق الزراعية وتقترب منها بقصد البحث عن طعام حيث تهاجم الذئاب صغار الماشية وتخنقها وتبدأ فى التهامها بينما يهاجم القط البرى الحيوان من منطقة البطن ويلتهم الكبد فقط، فيما تقوم الكلاب البرية بافتراس الحيوان من أماكن متفرقة فى جسده، حيث يقوم الأهالى بعمل مصايد ووضع طعوم للحيوانات البرية بقصد صيدها والتخلص منها

من جانبه أفاد الدكتور عبد الحميد صابر مدير عام الطب البيطرى بالوادى الجديد فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن المديرية تستكمل برامج الوقاية المكافحة ضد الكلاب الضالة والحيوانات التى تهاجم المواطنين والثروة الحيوانية، إلا أن ثقافة المزارعين ومربى الماشية بترك الحيوانات فى المناطق الزراعية المكشوفة لتكون عرضة للهجوم عليها وتصبح فريسة سهلة لتلك الحيوانات البرية هى إجراءات خاطئة يجب العدول عنها حتى لا تكون فريسة سهلة وخاصة صغار الماشية والحيوانات حديثة الولادة والتى يتم افتراسها بسهولة بسبب تركها فى العراء دون تأمين أو وضعها فى سياج محكم الغلق لمنع الحيوانات البرية من الوصول إليها.

انتشار الذئاب (4)
انتشار الذئاب (4)

 

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انتشار الذئاب (1)
 
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