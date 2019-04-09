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بعددا من المدارس

وفد من اليونيسف يطلع على تجربة الدمج المصرية للتلاميذ ذوى الإعاقة

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 06:46 م
وفد من اليونيسف يطلع على تجربة الدمج المصرية للتلاميذ ذوى الإعاقة جانب من زيارة وفد اليونيسف
كتب محمود طه حسين
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زار وفد من مديرى مكاتب يونيسف بالشرق الأوسط، اليوم،عدداً من المدارس للاطلاع على تجربة الدمج المصرية للتلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك في ضوء التعاون بين "يونيسف" ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بحضور الدكتورة هالة عبدالسلام  ،وكيل الوزارة لشئون التربية الخاصة ،   وانجي مشهور مستشار الوزير للاحتياجات الخاصة.
 
وشملت جولة الوفد زيارة مدرسة الشهيد لواء طارق المرجاوي ، التابعة لإدارة مصر الجديدة التعليمية، بحضور محمد عطية  ،  مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، والدكتورة هدى فوزي ،  مدير عام إدارة مصر الجديدة، وعبير أنور ، مدير عام إدارة الموهوبين بالوزارة.
 
وقدمت سعاد حسن ، مدير مدرسة الشهيد لواء طارق المرجاوي، عرضاً شرحت فيه كيف يتم التعامل مع الطلاب موضحة أن التوعية عامل مهم جداً في التواصل بين المدرسة وأولياء الأمور.
 
كما زار الوفد ، مدرسة سنان الابتدائية التابعة لإدارة الزيتون التعليمية، بحضور محمد عبدالتواب ،   مدير عام التعليم العام، والدكتور أحمد أدم ،  مدير عام التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وقدم التلاميذ عروضاً فنية. 
 
وفي نهاية الزيارة، التقى الوفد مجموعة من المعلمين وناقشوا أهم التحديات التي تواجههم في تطبيق الدمج، وأعربوا عن سعادتهم بما شاهدوه في الزيارة من تفاعل بين الطلاب والمعلمين، وأشادوا بجهود الحكومة المصرية وما تقدمه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في هذا الإطار.
 
 

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دمج ذوى الاعاقة

دمج ذوى الاعاقة بالمدارس




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