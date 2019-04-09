وزير الطيران يستقبل مطران الكرسى الأورشليمى والشرق الأدنى

كتب هانى عثمان

استقبل الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى، اليوم الثلاثاء، الأنبا أنطونيوس مطران الكرسى الأورشليمى والشرق الأدنى، بمقر وزارة الطيران، وتأتى هذه الزيارة في إطار المبادرة التي أطلقها وزير الطيران بسفر الأخوة الأقباط من العاملين بوزارة الطيران وهيئاتها وشركاتها التابعة لزيارة بيت المقدس وكنيسة القيامة، حيث تعد هي المرة الأولى في تاريخ قطاع الطيران المدني.

وخلال اللقاء توجه الأنبا أنطونيوس بالشكر لوزير الطيران على تلك المبادرة النبيلة التي تعكس معدن وأصالة الشعب المصرى وتؤكد على روح المحبة والوحدة الوطنية بين جميع طوائف أبناء هذا الوطن.

ومن جانبه أعرب الفريق يونس المصري، عن اعتزازه وتقديره لهذه الزيارة الكريمة، مؤكداً أن الحج لبيت المقدس حق أصيل لكل قبطى مصري وهو ما يتفق مع رسالة القيادة السياسية بأن الله عز وجل حبى مصر بالمحبة والتسامح والترابط بين جموع المصريين، مشيراً إلى أنها خطوة أولى نحو تشجيع السياحة الدينية لبيت لحم وكنيسة القيامة وزيادة أعداد الحجاج الأقباط خلال الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن وزارة الطيران المدني ستقوم بتكريم 58 من الأقباط العاملين بالوزارة وهيئاتها وشركاتها التابعة لزياره بيت المقدس وتقديم أوجه الدعم وكافة التسهيلات اللازمة خلال رحلتهم المقدسة.