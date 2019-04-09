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وزير التنمية الملحية: نعمل لتتفيذ المشروعات التنموية بالمحافظات فى إطار رؤية مصر 2030

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 10:52 ص
وزير التنمية الملحية: نعمل لتتفيذ المشروعات التنموية بالمحافظات فى إطار رؤية مصر 2030 اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية
كتب على عبد الرحمن
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بدأت منذ قليل ورشة العمل للمانحين الدوليين، بالأمانة العامة للإدارة المحلية بجاردن سيتى، وذلك بكلمة ترحيبية للواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، بالحاضرين، من ممثلى الاتحاد الأوروبي والجهات المانحة.
 
وفى بداية كلمته أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أهمية دور الشركاء فى التنمية المحلية، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل جاهدة على تتفيذ المشروعات التنموية بجميع المحافظات فى إطار رؤية مصر 2030.
 
وأضاف شعراوى، أن الدولة تهتم بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وملف ريادة الأعمال، مشيرا إلى أن جهاز المشروعات الصغيرة يستهدف الوصول بإجمالي التمويلات التي يقدمها لأصحاب هذه المشروعات لأكثر من 7 مليارات جنيه خلال العام المقبل، وأن عمليات التمويل تركز على المشروعات المتوسطة والصغيرة.
 
 
 

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