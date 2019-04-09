وزيرة الهجرة تبحث آلية تصويت المصريين بالخارج فى استفتاء تعديلات الدستور

كتب محمود راغب

عقدت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعا مع المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، لبحث استفسارات المصريين بالخارج حول الاستفتاء على تعديلات الدستور، وبحث آلية التصويت خلال عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية والاستعدادات الجارية لذلك.

وخلال الاجتماع، أثنت السفيرة نبيلة مكرم على التعاون المثمر والمستمر بين وزارة الهجرة والهيئة الوطنية للانتخابات، في الاستحقاقات السابقة متمثلة فى، الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وتوفير كافة أشكال الدعم للوزارة والمصريين بالخارج خلال عملية التصويت.

ونوهت وزيرة الهجرة إلى الحملة التى أطلقتها الوزارة عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي حول التعديلات الدستورية تحت شعار "اعرف شارك حتى لو فى الخارج"، بهدف توعية المصريين في الخارج بهذه التعديلات عقب تلقي عدة استفسارات منهم في هذا الصدد.

من جانبه، رحب المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بالسفيرة نبيلة مكرم، مؤكدا تقديم كافة أشكال الدعم والتيسير للمصريين بالخارج خلال عملية الاستفتاء.

وأشار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات إلى أن آلية التصويت ستكون بمقر السفارات والقنصليات، وكل مصرى متواجد أو مقيم بالخارج يمكنه التصويت بجواز سفره أو بطاقته الشخصية حتى لو كانت منتهية.

وفي هذا السياق، لفتت وزيرة الهجرة إلى الوصول لحل لأزمة المصريين المسجل ببطاقاتهم "مقيم بالخارج"، واستجابة وزير الداخلية للطلب الذى تقدمت به لتمكين المصريين المقيمين بالخارج الراغبين فى إثبات محل الإقامة ببطاقة الرقم القومى الخاصة بهم داخل مصر.

وتجدر الإشارة إلى أن إجراءات تصويت المصريين بالخارج في الاستفتاء تتضمن الآتى:-

ـ يشترط أن يكون اسم من يرغب في التصويت مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين.

- يكون حاملا إثبات شخصية "بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر".

ـ لا يشترط سريان بطاقة الرقم القومي.

ـ يكون التصويت بمقر القنصلية أو البعثة المصرية أو أي من المقرات التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات.

ـ لا يجوز الإدلاء بالصوت أمام لجنة اقتراع أخرى داخل أو خارج الدولة التي أدلى فيها بصوته.

ـ لا يجوز الإدلاء بالصوت مرة أخرى في عملية التصويت التي تجرى داخل مصر.

- التصويت فقط في الخانة المخصصة لإبداء الرأي على بطاقة الاقتراع، ولا يجوز كتابة أي تعليقات أو عبارات أخرى على البطاقة أو على ظهرها وإلا يصبح الصوت باطلاً.