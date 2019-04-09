وزيرة البيئة وحسن راتب ونائب وزير الإنتاج الحربى بمؤتمر صناعة المستقبل مصر 2030

ـ حسن راتب: سيناء هى مبعث نهضة مصر اقتصاديا لما تمتاز به من ثروات طبيعية

ـ حسن راتب يشيد بدور الحكومة فى بناء مجتمعات عمرانية جديدة

عقد مؤتمر صناعة المستقبل مصر 2030 بحضور كل من، وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد والأستاذة نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة واللواء أحمد عبدالله - نائبا عن اللواء الدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى والأساتذة رشا عمر نائب وزير قطاع الأعمال والأستاذ محسن عادل رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وافتتح المؤتمر صباح اليوم الثلاثاء، وعقدت الجلسات النقاشية المختلفة التى تتحدث عن استراتيجية مصر 2030 بما تتضمنه من تنمية شاملة لمنطقة سيناء والتى يتخصص فى الحديث عنها الدكتور حسن راتب رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء بدوره كرجل الأعمال الأول والأبرز فى سيناء، وكانت هذه الجلسة النقاشية الخاصة بسيناء يديرها الإعلامى أيسر الحامدى مقدم برنامج "أنا الوطن" المذاع على فضائية المحور .

بدأ الحديث عن تنمية سيناء فى عين رجل الأعمال المصرى الوطنى الدكتور حسن راتب، والذى أشاد بدور الحكومة فى العمل على مختلف المحاور والاستراتيجيات وبناء مجتمعات عمرانية جديدة فى مختلف مناطق مصر والخروج بالتفكير من الصندوق وخلق المناطق الاستثمارية السكنية السياحية الجديدة، مطالبا بزيادة وتكثيف العمل فى الفترة القادمة، ومشددا على أهمية دخول سيناء فى هذه الخطة الطموحة لتطوير مصر وإعادة صناعة الحركة الحياتية لهذه الأمة بما يتناسب مع الحداثة.

وأضاف راتب: سيناء لها ظروف وطبيعة خاصة ولها عقدية مختلفة عن باقى المحافظات، وهناك أنواع مختلفة من السكان سواء كانوا من البدو أو الحضر أو المستقطبين إلى سيناء من مختلف المحافظات، وأيضا هناك عقدية أخرى وهى جيولوجية فى سيناء برغم مساحتها الشاسعة، إلا أنها تفتقر إلى مشروعات عملاقة نستطيع من خلالها اجتذاب أكبر عدد من المصريين والمستثمرين إلى هذه الأرض.

وفى سياق حديثه عن التضاريس المختلفة، أشار الدكتور حسن راتب إلى نقطة هامة وهى كيف نحافظ على مياه الأمطار، وهناك الخزان النوبى الذى لا تستفيد منه مصر وتذهب مياهه إلى مناطق مختلفة وكل مثل هذه الأشياء لا بد وأن تطرح على موائد البحث، وأنا أثق فى القيادة السياسية أنها سوف تهتم بهذه البقعة الغالية من أرض مصر.

وأضاف الدكتور حسن راتب فى رسالة وجهها إلى أهل سيناء "أقول لأهل سيناء صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة...، لا تتخيل كيف هو الوضع فى سيناء وأنا متابع عن كثب للموقف هناك والمعاناة التى يعانيها الأهالى ....

هناك محاولات لدول كثيرة أن تتجول فى سيناء ولكن قيادتنا السياسية على قدر كبير جدا من الوعى السياسى والجغرافى ويتعامل معها ونحن نثق فى أن القادم سوف يتعالج بمنهج علمى يتناسب مع التداخلات العقدية.

وأنهى الدكتور حسن راتب حديثه قائلا: من أراد أن يرى يد الله فى الأرض فليذهب إلى سيناء، فقد بنينا الجامعة فى 219 يوما بفضل الله سبحانه وتعالى، مضيفا، أن إشغال سيناء بالبشر ليس نوع من الرفاهة الفكرية إنما لابد وأن تحدث فإن لم تشغل سيناء بنا فسوف تشغل بغيرنا.

وفى لقاء خاص أجراه مراسل 90 دقيقة عبد الرحمن داود - قال الدكتور حسن راتب: إن سيناء هى مبعث نهضة مصر اقتصاديا لما تمتاز به من ثروات طبيعية تؤهلها لان تكون مركزا للصناعات المتطورة والمتقدمة فى الشرق الأوسطز.

وأضاف أيضا فى اللقاء المرتقب إذاعته على فضائية المحور، أن مؤتمر صناعة المستقبل سوف يساهم بشكل كبير وفعال فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة لمصر وخطتها الطموحة لسنة 2030 معللا ما رأه من نقاشات جادة فى هذا المؤتمر أُثرى فيها الحوار المجتمعى المضفر بالحكومى والذى يشكل توازنا فى المجتمع.