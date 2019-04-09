وزيرة البيئة: الرئيس وجه بمراعاة الاشتراطات البيئية فى المشروعات القومية

كتبت آية دعبس

استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، دور الوزارة فى تحقيق التنمية المستدامة، خلال مؤتمر صناعة المستقبل "مصر 2030" نحو تحقيق التنمية المستدامة.

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، حسب بيان أصدرته الوزارة، أن تنفيذ رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة يتطلب تبسيط المصطلح وإيضاحه للمواطن لأنه شريك أساسى فى تحقيقه، موضحة أن أساس مفهوم التنمية المستدامة هو تحقيق الأبعاد البيئية فى مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لذا وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بمراعاة الاشتراطات البيئية فى المشروعات القومية فى كافة مراحلها بدء من التصميم للحفاظ على حق الأجيال القادمة فى الموارد، مما يشير إلى أن مصر تسير على الطريق الصحيح لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشارت إلى أن دور وزارة البيئة فى تحقيق التنمية المستدامة من خلال العمل على محورين، هما: الحد من مصادر التلوث وصون الموارد الطبيعية، حيث تعمل الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات الأخرى في مجال الرصد للحد من مصادر التلوث، فشهدت الـ 9 أشهر الماضية شن حملات تفتيشية على أكثر من 3 آلاف منشأة للوقوف على مدى توافقها مع الاشتراطات البيئية، كما تم التأكيد بالتوازى على عدم تعارض الرصد والتفتيش مع التنمية، حيث أن مراعاة المعايير البيئية لا يحقق فقط خفض لمعدلات التلوث بل أيضا يساعد على زيادة الإنتاجية وفرص التنافسية.

وأضافت أن برنامج التحكم فى التلوث الصناعى التابع لوزارة البيئة يساعد الشركات على التواصل مع البنوك للحصول على التمويل اللازم لتوفيق أوضاعها البيئية، واستخدام تكنولوجيات صديقة للبيئة، وخلال الفترة الماضية تم مساعدة عدد من الشركات حيث تم تقديم حزمة من المشروعات بقيمة 25 مليون يورو لتوفيق أوضاع عدد من الشركات الملوثة.