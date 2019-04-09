وثيقة: مساعدون بالبيت الأبيض سيوصون ترامب بمنع تشريع لإعادة حيادية الإنترنت

واشنطن (رويترز)

أفادت وثيقة أرسلت إلى مشرعين وأطلعت عليها رويترز أن مساعدين البيت الأبيض سيوصون الرئيس دونالد ترامب باستخدام حق النقض (الفيتو) لمنع صدور مشروع قانون يهدف إلى إعادة العمل بحيادية الإنترنت إذا أقره الكونجرس.

وأرسل بيان البيت الأبيض قبل يوم من التصويت المقرر في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون على مشروع القانون الذي يهدف إلى إعادة العمل بقواعد الإنترنت المفتوح لعام 2015.

وفي عهد ترامب، ألغت مفوضية الاتصالات الاتحادية في ديسمبر 2017 القواعد التي تمنع مقدمي خدمات الإنترنت من حجب حركة البيانات عبر الإنترنت.