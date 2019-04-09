نتنياهو وجانتس يعلنان فوزهما فى الانتخابات قبل إعلان النتائج الرسمية

كتب- هاشم الفخرانى

استبقى كلا من رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو رئيس حزب الليكود وبانى جنتس رئيس حزب " الأزرق- الأبيض" إعلان النتائج الرسمية لانتخابات الكنيست التى أجريت صباح اليوم بالإعلان عن فوزهما .

وقال "جانتس" عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "لقد فزنا بالانتخابات الشعب الإسرائيلي قال كلمته، شكرا لآلاف النشطاء وملايين الناخبين، هناك رابح واضح وخاسر واضح في هذه الانتخابات، لقد وعد نتنياهو مؤيديه بـ40 مقعدا، لكنه تلقى خسارة كبيرة".

وقال نتنياهو عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر إنه حقق الفوز بالانتخابات وشكر الإسرائيليين على تصويتهم له، وأشار إلى أنه سيشكل حكومة يمين جديدة

بدورها، أعلنت قناة إسرائيل 13 أن النتائج أسفرت عن تساوي الطرفين بالمقاعد بحصول كلا منهما على 36 مقعداً.