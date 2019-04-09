موسكو: تنفيذ عملية برية ضد الإرهابيين في إدلب لا يزال قائما

موسكو (أ ش أ)

أكد مبعوث الرئيس الروسي المعني بشؤون سوريا، ألكسندر لافرينتييف، أن احتمال تنفيذ عملية على الأرض ضد الإرهابيين في محافظة إدلب السورية لا يزال قائمًا، لكن ذلك لن يكون في مصلحة أحد.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية عن لافرينتييف قوله: "لم نعلن أبدًا أن محاربة الإرهاب سيتم تعليقها أو إنهاؤها، ولذلك لا يزال هذا الاحتمال قائمًا، لكن ذلك ليس في مصلحة أحد عندما توجد إمكانية لتنفيذ هذه المهمة عبر طرق سلمية".

وأشار مبعوث الرئيس الروسي إلى أن الأوضاع في إدلب ما زالت معقدة للغاية حيث يتمركز في هذه المحافظة حتى الآن نحو 30 ألف مسلح.