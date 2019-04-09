video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 09 أبريل 2019 05:05 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

موسكو: تنفيذ عملية برية ضد الإرهابيين في إدلب لا يزال قائما

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 04:03 ص
موسكو: تنفيذ عملية برية ضد الإرهابيين في إدلب لا يزال قائما جندى روسى - ارشيفية
موسكو (أ ش أ)
إضافة تعليق

 أكد مبعوث الرئيس الروسي المعني بشؤون سوريا، ألكسندر لافرينتييف، أن احتمال تنفيذ عملية على الأرض ضد الإرهابيين في محافظة إدلب السورية لا يزال قائمًا، لكن ذلك لن يكون في مصلحة أحد.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية عن لافرينتييف قوله: "لم نعلن أبدًا أن محاربة الإرهاب سيتم تعليقها أو إنهاؤها، ولذلك لا يزال هذا الاحتمال قائمًا، لكن ذلك ليس في مصلحة أحد عندما توجد إمكانية لتنفيذ هذه المهمة عبر طرق سلمية".

وأشار مبعوث الرئيس الروسي إلى أن الأوضاع في إدلب ما زالت معقدة للغاية حيث يتمركز في هذه المحافظة حتى الآن نحو 30 ألف مسلح.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأردن تعلن الإفراج عن 8 مواطنين معتقلين فى سوريا

مبعوث روسى: من الصعب الاتفاق مع الأمريكيين حول سوريا بعد قرارهم بشأن الجولان

بوتين: روسيا وتركيا تواصلان جهود إحلال السلام فى سوريا

تقرير: الإسبانيات فى سوريا وأطفالهن يتلقون تدريبات عسكرية

سوريا

روسيا

ادلب

عملية برية




لا تفوتك
ترامب يضع الحرس الثورى فى قائمة التنظيمات الإرهابية

ترامب يضع الحرس الثورى فى قائمة التنظيمات الإرهابية

132 منفذا لأمان تعرض السلع بأسعار مخفضة قبل رمضان.. تعرف عليها

132 منفذا لأمان تعرض السلع بأسعار مخفضة قبل رمضان.. تعرف عليها

كيف ينفق أغنى رجل فى العالم ثروته؟.. جيف بيزوس يستغل 150 مليار دولار لشراء عقارات وأراضى.. مؤسس أمازون يمتلك طائرة نفاثة..مول حملة لاستعادة محرك من مهمة "أبولو 12" ويعتزم انفاق أمواله كاملة لاستكشاف الفضاء..صور

كيف ينفق أغنى رجل فى العالم ثروته؟.. جيف بيزوس يستغل 150 مليار دولار لشراء عقارات وأراضى.. مؤسس أمازون يمتلك طائرة نفاثة..مول حملة لاستعادة محرك من مهمة "أبولو 12" ويعتزم انفاق أمواله كاملة لاستكشاف الفضاء..صور

6ساعات من المفاوضات تحسم مصير موقعة الأهلى وصن داونز ببرج العرب.. مسئولو الاستاد يفاجئون الجبلاية برفض المباراة.. أبو ريدة يتدخل بعد انتهاء مهلة الكاف.. اجتماع لتحديد عدد الجماهير.. والتذكرة بـ10جنيهات

6ساعات من المفاوضات تحسم مصير موقعة الأهلى وصن داونز ببرج العرب.. مسئولو الاستاد يفاجئون الجبلاية برفض المباراة.. أبو ريدة يتدخل بعد انتهاء مهلة الكاف.. اجتماع لتحديد عدد الجماهير.. والتذكرة بـ10جنيهات

عامر حسين: لا تأجيل لمباراة الأهلى والمقاصة.. والزمالك والمصرى فى موعدها

عامر حسين: لا تأجيل لمباراة الأهلى والمقاصة.. والزمالك والمصرى فى موعدها

الأرصاد: انخفاض حاد بحرارة الجو يصل لـ5 درجات خلال الـ48 ساعة المقبلة

الأرصاد: انخفاض حاد بحرارة الجو يصل لـ5 درجات خلال الـ48 ساعة المقبلة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة