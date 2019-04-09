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مصرع 87 شخصا بسبب الكوارث الطبيعية بالصين خلال الربع الأول من 2019

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 10:35 ص
مصرع 87 شخصا بسبب الكوارث الطبيعية بالصين خلال الربع الأول من 2019 فيضانات فى الصين ـ صورة أرشيفية
بكين(أ ش أ)
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أعلنت وزارة إدارة الطوارىء الصينية أن الكوارث الطبيعية أسفرت عن مصرع 87 شخصا فى البلاد خلال الربع الأول من العام الجارى.

وذكرت الوزارة - فى بيان اليوم - أن الكوارث الطبيعية مثل عواصف البرد وحرائق الغابات والزلازل والعواصف الثلجية أثرت على نحو 1.4 مليون شخص وأجبرت 13 ألفا آخرين على الانتقال من مساكنهم، فيما تسببت هذه الكوارث فى خسائر اقتصادية مباشرة تبلغ 79ر2 مليار يوان (415 مليون دولار).

وأضافت الوزارة أن غالبية ضحايا الكوارث الطبيعية البالغ عددهم 87 شخصا راح نتيجة كوارث جيولوجية وحرائق غابات، موضحة أن 30 شخصا توفوا جراء الكوارث الجيولوجية و39 شخصا توفوا جراء حرائق الغابات فى الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام.

وتابعت الوزارة أنه بشكل عام، انخفضت الخسائر البشرية والمادية فى الربع الأول من العام الجارى عن المتوسط المسجل فى الفترة المماثلة فى الأعوام الخمسة الماضية، فيما انخفض عدد المتأثرين والخسائر الاقتصادية المباشرة بمقدار 85% و73% على التوالى.

 

 


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