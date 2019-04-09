مسئول: ترامب يقوم بـ"تطهير شبه منهجى" لوزارة الأمن الداخلى

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب أعلن أنه سيعزل مدير الخدمة السرية، راندولف آليس، من منصبه، الأمر الذى وصفه مسئول رفض الكشف عن هويته بـ"تطهير شبه منهجي" في وزارة الأمن الداخلي.

وفي بيان لها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، إن آليس "قام بعمل رائع في الوكالة على مدار العامين الماضيين، وكان الرئيس ممتنًا له لخدمته البلاد لأكثر من 40 عامًا."

وأضافت قائلة: "سيغادر آليس قريباً وقد اختار الرئيس ترامب جيمس م. موراي، وهو عضو مهني في [الخدمة السرية]، لتولي منصب المدير ابتداءً من شهر مايو."

وأوضحت الصحيفة أن خطوة الرئيس ضد آليس جاءت بعد أقل من أسبوع من سحب ترشيحه لمدير إدارة الهجرة والجمارك للبقاء في منصبه بشكل دائم، وبعد يوم واحد من إجبار وزيرة الأمن الداخلي كيرستين نيلسن، التى أشرفت على الخدمة السرية، على الاستقالة.