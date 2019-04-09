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الثلاثاء، 09 أبريل 2019 08:19 م
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محافظة أسيوط تستعد للاستفتاء على التعديلات الدستورية

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 08:08 م
محافظة أسيوط تستعد للاستفتاء على التعديلات الدستورية جانب من الاجتماع
أسيوط - هيثم البدري
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عقد المهندس محمد عبد الجليل النجار سكرتير عام محافظة أسيوط نائباً عن اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط اجتماعاً تنسيقياً بقاعة غرفة العمليات بالديوان العام وذلك لمناقشة إستعدادات المحافظة لإجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية ؛ وذلك بحضور نبيل الطيبي سكرتير مساعد المحافظة وعدد من قيادات المنطقة الجنوبية العسكرية ورؤساء المراكز والأحياء وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأضاف السكرتير العام أن اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط قد وجه برفع درجة الاستعداد في كافة مراكز وقرى المحافظة خاصة بالمقار الانتخابية ورفع كفاءة الإنارة والنظافة بها والمنطقة المحيطة وتسخير كافة الامكانات المتاحة لتوفير الراحة للمواطنين والقائمين على الإشراف والمراقبة أثناء عملية الإقتراع على التعديلات الدستورية مشيراً إلى مراجعة المقار الانتخابية ومعاينتها قبل موعد الاستفتاء والتأكد من جاهزيتها ومطابقتها للاشتراطات والمواصفات التي اقرتها الهيئة الوطنية للإنتخابات مع مراعاة الإشتراطات الأمنية من بينها توفير غرفة بشبابيك وأبواب وأقفال حديدية لحفظ صناديق الاقتراع بها فضلاً عن غرفة داخل كل لجنة مجهزة لمبيت قوات التأمين بها.

ووجه السكرتير العام للمحافظة ؛ رؤساء المراكز والأحياء بتوفير كشافات وبطاريات إنارة في حالة الطوارئ فضلاً عن إنشاء مظلات ومقاعد لكبار السن أمام اللجان مشيراً إلى التنسيق بين كافة الجهات المعنية كالأجهزة الأمنية من الشرطة والقوات المسلحة والحماية المدنية وإدارة المرور والإسعاف والصحة والتربية والتعليم مع التأكيد على وجود تليفون أرضي ودورات مياه للناخبين ورؤساء ومشرفي اللجان موضحاً إنه سيتم تشكيل غرفة عمليات مركزية في الديوان العام وربطها مع غرف العمليات الفرعية بمختلف مراكز المحافظة لمتابعة سير العملية الإنتخابية بجميع اللجان الفرعية. 

 


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