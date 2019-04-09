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متحدثة أوروبية: تصنيف "الحرس الثورى الإيرانى" منظمة إرهابية ليس مطروحا حاليا

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 05:41 م
متحدثة أوروبية: تصنيف "الحرس الثورى الإيرانى" منظمة إرهابية ليس مطروحا حاليا الحرس الثورى الايرانى
أ ش أ
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أكدت مايا كوسيانيتش المتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يفرض عقوبات متعددة على إيران.

 

يأتي كلام كوسيانيتش، بعد قيام الولايات المتحدة الأمريكية بوضع الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية، حيث قالت: "ليس لدينا تعليق خاص على هذا الأمر"، حسبما نقلت وكالة أنباء (آكي) الإيطالية.

 

وأشارت المتحدثة إلى أن الأنظمة النافذة أوروبياً تتطلب وجود إجماع من قبل الدول الأعضاء، ملمّحة إلى أن الأمر غير مطروح حاليا.

 

كان الاتحاد الأوروبي قد جدد يوم أمس، ولعام واحد، عقوبات سبق وفرضها منذ عام 2011 على إيران بسبب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في داخل البلاد.

 

ولا يزال الاتحاد الأوروبي يعلن تمسكه بالاتفاق الموقع مع طهران عام 2015، على خلفية الملف النووي الإيراني، رغم الانسحاب الأمريكي الأحادي الجانب منه.

 


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اوروبا

ايران

الحرس الثورى

الارهاب




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