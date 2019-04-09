قرينة الرئيس الألمانى تشيد بدور المرأة المصرية والعربية

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أعربت السيدة ألكا بودنبندر قرينة الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، عن تقديرها للدور الذي تقوم به المرأة المصرية والعربية.

جاء ذلك في كلمة ألقتها قرينة الرئيس الألماني خلال احتفالية موسيقية نظمتها السيدة نجلاء عبد العاطي قرينة السفير المصري في ألمانيا ورئيس رابطة زوجات السفراء العرب، بأحد فنادق العاصمة الألمانية برلين على شرف قرينة الرئيس الألماني.

ولفتت السيدة ألكا بودنبندر ، بتواصلها المستمر مع قرينة السفير المصري في ألمانيا، وتواجدها بمقر السفارة المصرية العام الماضي في احتفالية المرأة الأفريقية، معبرة عن سعادتها بمشاركتها في الاحتفالية.

بدورها، رحبت السيدة نجلاء عبد العاطي، بسيدة ألمانيا الأولى، وأبرزت أهمية دور الموسيقى والفنون بشكل عام في التقريب بين الشعوب والثقافات والحضارات المختلفة، وأن الموسيقى العربية تعد جسرا هاما للتواصل والتفاعل بين الشعوب العربية والشعب الألماني الصديق لثرائها وعراقتها وأصالتها.

ونوهت - في كلمة لها خلال الأمسية - بتأثير الحضارة العربية على الحضارة الأوروبية في مستهل عصر النهضة، مؤكدة على الدور الهام الذي تضطلع به جمعية زوجات السفراء العرب في برلين في إبراز الوجه الحضاري للثقافة العربية ودور المرأة العربية في عملية التحديث الجارية.

وقدمت السيدة نجلاء عبد العاطي، الشكر والتقدير لمجلس السفراء العرب وغرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية على دعم ورعاية هذا الحدث الثقافي.

حضر الاحتفالية وزير الكهرباء والطاقة الدكتور محمد شاكر، ووزير الكهرباء العراقي لؤي الخطيب ومفوض الاتحاد الأفريقي للبنية التحتية والطاقة الدكتورة أماني أبو زيد، وسفير مصر في ألمانيا بدر عبد العاطي، كما شارك بالحضور عدد كبير من رموز المجتمع الألماني من وزارات الخارجية والاقتصاد والطاقة والتعاون الاقتصادي والإنمائي، فضلا عن دار المستشارية وحكومات الولايات الألمانية وعدد من رؤساء الاتحادات الفيدرالية في مقدمتهم رئيس الاتحاد الألماني للشركات الصغيرة والمتوسطة، ورؤساء مجالس إدارة عدد من الشركات الألمانية الكبرى العاملة في السوق العربي والمهتمة بالاستثمار فيه، إلى جانب السفراء العرب المعتمدين في برلين وسفراء عدد من الدول الأفريقية والأجنبية.

أحيا الحفل نصير شمة عازف العود العراقي الشهير ومؤسس بيت العود العربي في القاهرة، بصحبة فرقة من العازفين من مصر وسوريا وألمانيا، وقد تجاوب الحضور مع المقطوعات التي عزفتها الفرقة بشكل عكس مدى التفاعل بين الموسيقى العربية والغربية.