فيديو وصور.. توافد الأقباط على كنيسة مارجرجس لإحياء الذكرى الثانية لشهدائها

الغربية - مصطفى عادل

توافد المئات من الأقباط على كنيسه مارجرجس الشهداء بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، لإحياء الذكرى الثانية لاستشهاد 30 من أبناء الكنيسة منذ عامين فى أحد الشعانين.

وحرص أبناء الكنيسة على التوافد منذ الصباح الباكر، للمشاركة فى صلوات القداس، وإحياء الذكرى الثانية للشهداء، وسط إجراءات أمنية مشددة يشرف عليها اللواء أشرف درويش مساعد مدير الأمن للأمن العام، واللواء إيهاب عبد الحميد مدير إدارة الحماية المدنية، والعقيد وليد الصواف مفتش الإدارة المركزية بطنطا، وتم غلق محيط الكنيسة والشوارع المؤدية إليها وتمشيط الشوارع بالكلاب البوليسية، وفحص المترددين على الكنيسة قبل الدخول، والاستعانة بالشرطة النسائية، لفحص السيدات.

وشهد مدخل الكنيسة، وضع صور للشهداء تخليدا لهم، ومن المقرر أن يصل بعد قليل الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها، لترأس صلاة القداس، وإلقاء العظة وكلمة عن الشهداء.