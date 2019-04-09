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فيديو.. الوطنية للانتخابات تدعو المصريين للمشاركة فى الاستفتاء

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 10:47 م
فيديو.. الوطنية للانتخابات تدعو المصريين للمشاركة فى الاستفتاء صندوق انتخابات ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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"أوعى تكسل مهما قالوا لك وري العالم كله نزولك"، بهذه الكلمات دعت الهيئة الوطنية للانتخابات جموع المصريين للنزول للمشاركة في الاستفتاء على تعديل بعض المواد بالدستور، من خلال فيديو لها.

وكان المستشار محمود حلمى الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها، أكد أن الهيئة تقدم كل الدعم والمساندة للمصريين بالخارج فى سبيل أداء حقهم الدستورى المتمثل فى أى استحقاق دستورى سواء كان انتخابات أو استفتاء، وفى هذا الصدد استقبلت الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة للإجابة عن أى استفسارات تتعلق بهذا الحق للمصريين فى الخارج.

 


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