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غدا.. انقطاع مياه الشرب عن بعض قرى البحيرة

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 12:55 ص
غدا.. انقطاع مياه الشرب عن بعض قرى البحيرة انقطاع المياه - أرشيفية
الإسكندرية- جاكلين منير
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أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، عن إنقطاع المياه بداية من الساعة الثامنة صباحا غدا الأربعاء، إلى الساعة الثامنة صباحا من يوم الخميس ، وذلك بسبب أعمال صيانة بالخط الرئيسى قطر 1000مم والمغذى للمناطق التابعة لمحافظة البحيرة وهى قرية الكفاح والسلام والحرية والجمل والطيارة  وزراعات قرية 21  ، قرية المهدية وصدناوى وبيسبينى وجاد سعد ، قرى اللحوم وقرى البذور ، قرى مركز التدريب وقري جناكليس والمنشآت العسكرية بمنطقة جناكليس، جميع قرى البستان الأول والثانى.

وناشدت الشركة المسئولين بمحافظة البحيرة بتنبيه المواطنين لتدبير احتياجاتهم من المياه اللازمة خلال فترة الصيانة.
 
 
 

 


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انقطاع المياه

قرى البحيره

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