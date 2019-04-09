غدا.. انقطاع مياه الشرب عن بعض قرى البحيرة

الإسكندرية- جاكلين منير

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، عن إنقطاع المياه بداية من الساعة الثامنة صباحا غدا الأربعاء، إلى الساعة الثامنة صباحا من يوم الخميس ، وذلك بسبب أعمال صيانة بالخط الرئيسى قطر 1000مم والمغذى للمناطق التابعة لمحافظة البحيرة وهى قرية الكفاح والسلام والحرية والجمل والطيارة وزراعات قرية 21 ، قرية المهدية وصدناوى وبيسبينى وجاد سعد ، قرى اللحوم وقرى البذور ، قرى مركز التدريب وقري جناكليس والمنشآت العسكرية بمنطقة جناكليس، جميع قرى البستان الأول والثانى.