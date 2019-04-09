غدا.. انقطاع مياه الشرب عن بعض قرى البحيرة

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، عن إنقطاع المياه بداية من الساعة الثامنة صباحا غدا الأربعاء، إلى الساعة الثامنة صباحا من يوم الخميس ، وذلك بسبب أعمال صيانة بالخط الرئيسى قطر 1000مم والمغذى للمناطق التابعة لمحافظة البحيرة وهى قرية الكفاح والسلام والحرية والجمل والطيارة وزراعات قرية 21 ، قرية المهدية وصدناوى وبيسبينى وجاد سعد ، قرى اللحوم وقرى البذور ، قرى مركز التدريب وقري جناكليس والمنشآت العسكرية بمنطقة جناكليس، جميع قرى البستان الأول والثانى.
وناشدت الشركة المسئولين بمحافظة البحيرة بتنبيه المواطنين لتدبير احتياجاتهم من المياه اللازمة خلال فترة الصيانة.
إضافة تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة