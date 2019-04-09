عودة المصرى المتهم بمحاولة اختطاف فتاة فى ويست فرجينيا لمصر بعد تبرئته

كتبت ريم عبد الحميد

عاد محمد فتحى حسين زيان، المصرى الذى واجه اتهامات كاذبة بمحاولة اختطاف فتاة فى الولايات المتحدة إلى مصر، بعد المحنة التى تعرض لها فى الولايات المتحدة.

وبحسب ما ذكر موقع Hearld Dispatch الأمريكى، فأن زيان البالغ من العمر 54 عاما قد عاد إلى مدينته الإسكندرية مساء الأحد الماضى بعد رحلة طيران استغرقت 30 ساعة، وفقا لما قالت محاميته ميشيل بروتزمان.

وقد واجه زيان خلال زيارته لولاية ويست فرجينيا، اتهاما من سيدة بمحاولة اختطافه ابنتها وواجه على إثر ذلك رد فعل عنيف واتهامات من الشرطة قبل أن يتم تبرأته، كل هذا خلال أسبوع واحد.

ويعمل زيان مهندسا، وتم التعاقد معه للعمل فى ويست فرجينيا، وفى الأول من أبريل كان يقوم بشراء الملابس لابنته فى مول هانتنجتون عندما قالت الشرطة إن امرأة اختلقت قصة محاولة اختطاف الطفلة.

وقال الموقع، إن السيدة تدعى سانتانا رينيى أدامز للشرطة، إن زيان حاول أخذ ابنتها البالغة من العمر 5 سنوات أثناء الوجود داخل محل فى المركز التجارى. وقالت أدامز إنها صرخت وأشارت إلى زيان حتى قام بترك البنت وهرب.

إلا أن لقطات الكاميرا الخاصة بالمتجر أظهرت عدم صحة روايتها، وألقت الشرطة القبض عليها، فى الوقت الذى تم فيه إسقاط التهم الموجهة إلى زيان.