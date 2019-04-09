ضبط 3 أشخاص متهمين بسرقة الإدارة البيطرية بمركز أسيوط

كان اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من مأمور قسم أول أسيوط يفيد ورود بلاغ بسرقة الإدارة البيطرية لمركز أسيوط وبالفحص تم التقابل مع "ع م ق م" 56 سنة مدير الإدارة البيطرية لمركز أسيوط ، وقرر اكتشافه سرقة جهاز كمبيوتر، وجهاز فاكس وهاتف أرضى من داخل مكتبه بالطابق الثانى العلوى، ولم يتهم أحد بالسرقة.

وبالمعاينة تبين وجود كسر بنافذة دورة المياه بالطابق الأول علوى وعدم وجود أثار عنف أخرى على الأبواب أو المنافذ وتمكن ضباط مباحث قسم أول أسيوط من تحديد المتهمين وهم "و س ح خ" 22 سنة بدون عمل "سبق اتهامه فى قضية حريق عمد"، و"إ ج ف م" 21 سنة طالب، و"ش ف س م" 21 سنة طالب وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين أقروا بارتكابهم الواقعة وأرشدوا عن المسروقات، وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة.