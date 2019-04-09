ضبط شخصين يزوران المحررات الرسمية لبيعها للمواطنين

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخصين لتزويرهما المحررات الرسمية وبيعها للمواطنين مقابل مبالغ مالية بالجيزة.

أكدت تحريات ومعلومات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الجيزة قيام شخصين ( موظف، وصاحب مكتب خدمات كمبيوتر ) بمزاولة نشاطاً إجرامياً فى مجال تزوير المحررات الرسمية وتقليد أختام شعار الجمهورية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية وبيعها لراغبى الحصول عليها ممن لديهم موانع قانونية تحول دون حصولهم عليها بالطرق المشروعة ، ويتخذان من مكتب ملك الثانى في الشيخ زايد، مقراً لمقابلة عملائهم، فذلك لسابقة قيام الثانى بإستخراج مستند رسمى للأول إلتحق بموجبه بإحدى الوظائف ، وقيامه بالترويج لنشاط الثانى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبتفتيش المكتب تم ضبط جهاز كمبيوتر يحوى بعض المحررات المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية ( مزورة ) ، وطابعة ألوان، وفلاشة تحوى مستندات حكومية ( مزورة )، و (5) تقرير هندسى منسوب لإحدى الشركات الحكومية خالى البيانات وممهور بأختام شعار الدولة المقلدة، وبمواجهة المتهمان إعترفا بنشاطهما الإجرامى فى مجال تزوير المحررات الرسمية وبيعها لراغبى الحصول عليها، ووجه اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.