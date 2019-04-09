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الثلاثاء، 09 أبريل 2019 02:18 م
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استعدادًا لشهر رمضان..

صور.. 194 منفذا ومعرضا لـ"أهلا رمضان" بأسعار مخفضة لمحاربة الغلاء بالإسماعيلية

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 02:09 م
صور.. 194 منفذا ومعرضا لـ"أهلا رمضان" بأسعار مخفضة لمحاربة الغلاء بالإسماعيلية جانب من الاجتماع
الإسماعيلية - السيد فلاح - جمال حراجى
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أكد اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية، على سرعة الانتهاء من وضع الخطة التنفيذية الخاصة بالاستعدادات، لاستقبال شهر رمضان الكريم، وسرعة الانتهاء من اتخاذ كافة الترتيبات والإجراءات اللازمة لضبط حركة الأسواق خلال الشهر الكريم، مع الآخذ فى الاعتبار وضع خطة للرقابة التامة على جميع السلع والاغذية والمنتجات الرمضانية، بالتنسيق مع مديريتى الصحة والتموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك بالمحافظة، للتاكد من سلامة واستيفاء تلك الاغذية للاشتراطات الصحية، ومطابقة المواصفات القياسية واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين لحماية الصحة العامة للمواطنيين. 
 
جاء ذلك، خلال الاجتماع الموسع الذى عقده محافظ محافظ الإسماعيلية، بحضور المهندس أحمد عصام، نائب المحافظ، والمهندس عبد الله الزغبى، السكرتير العام للمحافظة، واللواء سامى علام، السكرتير العام المساعد، والحاج جلال طاهر والدكتورة دينا ياقوت ممثلين عن مجلس إدارة الغرفة التجارية، ونبيل الغريب مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، والدكتور حامد الأقنص مدير عام مديرية الطب البيطرى، والدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة والسكان، ومها الحفناوى مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى، والعميد ولاء رضوان مدير مباحث التموين، وجميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديرى مديريات الخدمات وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
 
كما أكد المحافظ خلال الاجتماع، على جميع المسؤلين وأعضاء الجهاز التنفيذى للمحافظة، ببذل أقصى الجهود خلال تلك الفترة من أجل تلبية احتياجات ومطالب المواطنيين بمختلف فئاتهم.
 
وخلال الاجتماع، تم استعراض ومناقشة ما تم اتخاذه من إجراءات استعدادًا لاستقبال الشهر الكريم، أكد المحافظ أنه تقرر التوسع فى إنشاء المعارض والمنافذ الثابتة والمتنقلة بالتعاون والتنسيق التام مع جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، ووزارة الداخلية، ووزارة الزراعة والغرفة التجارية، بالإضافة إلى الإسراع فى تجهيز معرض أهلا رمضان السنوى وطرح كميات إضافية من جميع مستلزمات الشهر الكريم، الى جانب السلع الأساسية والاستراتيجية وجميع المواد الغذائية والتموينية واللحوم والدواجن، والأسماك الطازجة والمجمدة والخضر والفاكهة وفتح منافذ وشوادر اضافية جديدة.
 
وأكد محافظ الإسماعيلية، على ضرورة توفير كافة مستلزمات شهر رمضان الكريم، وكافة السلع خلال تلك الفترة، مشيرًا إلى أن المحافظة مازالت تواصل الخطة التنفيذية للتوسع فى فتح المعارض والمنافذ، بجميع مراكز ومدن المحافظة الى جانب المنافذ التابعة للقوات المسلحة والشرطة، التى تغطى كافه قطاعات المحافظة وتوابعها، حيث بلغ اجمالى عدد المنافذ 194 منفذًا يطرح بها كافة السلع باسعار مخفضة للمواطنيين، عن مثيلاتها بالأسواق بنسب تتراوح من 25 الى 30 %من أجل توفير كافة السلع الأساسية للمواطنيين. 
 
جانب من الاجتماع (1)
جانب من الاجتماع (1)

جانب من الاجتماع (2)
جانب من الاجتماع (2)

جانب من الاجتماع (3)
جانب من الاجتماع (3)

جانب من الاجتماع (4)
جانب من الاجتماع (4)

جانب من الاجتماع (5)
جانب من الاجتماع (5)

جانب من الاجتماع (6)
جانب من الاجتماع (6)

جانب من الاجتماع (7)
جانب من الاجتماع (7)

جانب من الاجتماع (8)
جانب من الاجتماع (8)

جانب من الاجتماع (9)
جانب من الاجتماع (9)

 


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