صور.. محافظ سوهاج يفتتح عددا من المصانع بالمنطقة الصناعية بالكوثر

سوهاج – عمرو خلف

افتتح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، عدداً من المصانع وخطوط الانتاج وتوسعات المصانع بالمنطقة الصناعية بحي الكوثر، بالتزامن مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي الذي يوافق 10 أبريل من كل عام.

وكشف الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة سوهاج، أن المحافظ افتتح مصنع للكرتون الميكرو والمنتجات الورقية، والذي يوفر 40 فرصة عمل لشباب المحافظة، حيث أن فكرة المصنع جديدة ومميزة على مستوى الصعيد، ويصل حجم الإنتاج إلى 60 طن شهرياً، من 2 إلى 3 طن يومياً، لافتاً الى انه ستصل التكلفة الانتاجية للمصنع 15 مليون جنيه سنوياً، وسيتم تصدير 10% من الإنتاج للدول الخليجية.

وذكر المتحدث الرسمي، أن المحافظ افتتح مصنع خاص بالغازات الصناعية، والذي ينتج غاز الأكسجين والنيتروجين، لافتاً إلى أن الخط يغذي الصعيد بأكمله من بنى سويف حتى أسوان، وينتج الأكسجين والنيتروجين السائل والارجون.