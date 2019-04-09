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صور.. جدارية محمد صلاح فى نيويورك تزين "تايمز سكوير" أهم ميادين العالم

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 08:58 م
صور.. جدارية محمد صلاح فى نيويورك تزين "تايمز سكوير" أهم ميادين العالم أحمد يعقوب محرر "اليوم السابع" أمام جدارية محمد صلاح فى نيويورك
رسالة نيويورك - أحمد يعقوب
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أحمد-يعقوب

مع النجاح المستمر الذى يحققه أيقونة كرة القدم العالمية، اللاعب المصرى محمد صلاح، لاعب منتخب مصر، ونادى ليفربول الإنجليزى، وعلى الرغم من رسم الجدارية منذ أكثر من عام، يزين "الجرافيتى" أحد مبانى ميدان "تايمز سكوير" أهم ميادين العالم، فى مدينة نيويورك، العاصمة المالية للولايات المتحدة الأمريكية، تقديرًا للتألق والنجاح المستمر الذى يحقق اللاعب فى ميدان كرة القدم.

ويرتدى اللاعب المصرى العالمى، محمد صلاح فى الجدارية الضخمة، قميص المنتخب المصرى لكرة القدم، وتزين الألوان رأس ولحية محمد صلاح بمشاهد مختلفة لاحتفال محمد صلاح بالأهداف التى أحرزها ولحظات تألقه.. ويرصد "اليوم السابع" بالفيديو والصور الجدارية الضخمة من عدة زوايا تصوير.

 

وقام برسم جدارية محمد صلاح، أحد معجبيه الأمريكيين، العام الماضى، قبل بطولة كأس العالم لكرة القدم، والتى استضافتها روسيا فى صيف 2018، تقديرًا منه للنجاح الكبير الذى حققه صلاح فى الدورى الإنجليزى، وحصوله على لقب أفضل لاعب، وهداف الدورى الإنجليزى الممتاز لكرة القدم.

 

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