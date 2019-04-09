صور.. بمشاركة رئيس الجامعة.. "الدراسات العليا للتربية" تحتفل بيوم اليتيم

كتب وائل ربيع

أقامت جامعة القاهرة حفلا بمناسبة يوم الطفل اليتيم بالمبنى القديم لكلية الدراسات العليا التربية، وذلك تحت رعاية رئيس الجامعة والدكتورة أمل سويدان عميد الكلية، ومشاركة عدد كبير من موظفيها وأعضاء هيئة التدريس.

تضمن الحفل عددا من الفقرات الفنية والأغانى الوطنية التى أدخلت البهجة على الصغار والحضور، وذلك قبل أن يتم توزيع الهدايا عليهم، والتى شملت فوانيس رمضان وحقائب جديدة، وهدايا أخرى.

وقد عبّر الأطفال عن سعادتهم بالحفل ودفء الاستقبال وتفاعلوا مع برنامجه والحضور، وأدوا فقراتهم الفنية بقدر عال من الأداء.































