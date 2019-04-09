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شحن 2750 طن صودا كاوية وتداول 18 سفينة بموانئ بورسعيد

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 10:29 ص
شحن 2750 طن صودا كاوية وتداول 18 سفينة بموانئ بورسعيد ميناء بورسعيد - أرشيفية
بورسعيد - السيد فلاح
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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالي" أن إجمالى حركة السفن اليوم 18 سفينة.

واستقبل ميناء شرق بورسعيد سفينة حاويات وغادر الميناء سفينتين ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول 3 سفن.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد، دخول سفينتين حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينتين، كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع وهى السفينة "NERMIN TELLI" التى ترفع علم تركيا ويبلغ طولها 92 متر والغاطس 4.6 متر، وذلك لشحن 2750 طن صودا كاوية، وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة 3 سفن.

وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من والى الميناء.

 

 


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