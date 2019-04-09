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زوجة فى دعوى خلع: "أشعر أننى تزوجت عائلة زوجى ومش عارفة أعيش بسببهم"

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 07:00 ص
زوجة فى دعوى خلع: "أشعر أننى تزوجت عائلة زوجى ومش عارفة أعيش بسببهم" محكمه الأسره
كتبت أسماء شلبى
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أقامت زوجة عشرينية، دعوى قضائية طالبت فيها بالتطليق خلعا، ضد زوجها "حامد ج" 33 سنة، أمام محكمة الأسرة بزنانيرى، وادعت خشيتها أن لا تقيم حدود الله، مؤكدة: "من حقى كزوجة عيش حياتى، والشعور براحة مع زوجى، لكننى كرهت حياتى معه بسبب عنفه ومكوث عائلته برفقتنا".

وتتابع: "زوجى يعمل طبيب علاج طبيعى، ومن اليوم الأول لزواجى أشعر أننى تزوجت عائلة زوجى، لاهتمامه بهم على حساب حياتنا الزوجية، بخلاف عدم استطاعتنا ممارسة حياتنا وحقوقى الشرعية بسبب تواجدهم بشكل مستمر بمنزلنا".

وتؤكد: "مضى على زواجنا 12 شهرا فقط، حياتنا انقلبت رأسا على عقب بعد آخر خلاف وقيام شقيقه باقتحام غرفتنا وأنا بملابس النوم مما جعل المنزل كله يشتعل وزوجى انهال على ضربا".

وتابعت: "دخل زوجى فى يوم غاضب بسبب زيارة أهلى دون استئذانه، وقام بضربى، وبعدها ذهب لوالدته وجاء بصحبتها وشقيقه، ودخلوا على غرفة نومى وقيدونى حتى شل حركتى، وأجبرونى على التنازل عن كل حقوقى".

وحسب الدعوى قال الزوج: "أنا دائما الانشغال فى عملى من أجل توفير المال لمسكن الزوجية، ومسكن والدتى بعد وفاة والدى وترك أشقائى فى عهدتى لأنفق عليهم، وزوجتى تريد أن أجلس برفقتها طيلة اليوم، وطلبت منها أن تتحملنى فترة لكنها هددتنى باللجوء للمحكمة وأنا أريد الصلح فيما بينا لأننى أبغض الطلاق ".

 


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