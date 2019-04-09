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الثلاثاء، 09 أبريل 2019 06:54 م
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رئيس جامعة القناة يقرر زيادة القدرة الإستيعابيه للمدينة الجامعية

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 05:47 م
رئيس جامعة القناة يقرر زيادة القدرة الإستيعابيه للمدينة الجامعية جانب من الزيارة
الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح
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قرر الدكتور طارق راشد رحمى رئيس جامعة قناة السويس زيادة القدرة الإستيعابيه للمدينة الجامعية، جاء ذلك خلال جولة تفقدية لرئيس الجامعه بالمدينة الجامعية، كما قرر رئيس الجامعه خلال الجولة نقل مخازن التغذية إلي المبني الإداري للمدينة الجامعية.
 
كما شاهد رئيس الجامعة، ما تم إنجازه من أعمال داخل منطقة البرجولات الجديدة، والتي تضم ثلاث برجولات، بالإضافة إلي المسطحات الخضراء، والتى تم إعددها كمتنفس للطلاب خارج الغرف، خاصا مع قرب فترة الإمتحانات وشهر رمضان الكريم.
 
ومن ناحية أخرى، شهد رئيس جامعة قناة السويس، حفل يوم اليتيم، الذي نظمته إدارة الأسر والإتحادات الطلابية بالجامعة، بحديقة طب الأسنان بالحرم الجامعي، وحضر الإحتفال أطفال دورالأيتام بالإسماعيلية، حيث شاركهم رئيس الجامعة الإحتفال، وقدم لهم الهدايا التذكارية.
 
وتضمن الحفل، الرسم بالألوان على وجوه الأطفال، والرسم على الورق، وتقديم الحلوى والوجبات للأطفال، كما شارك طلاب الأسر الأطفال في الألعاب الترفيهية، وأستمتع الأطفال بالفقرات الموسيقية والعرائس، وفقرة الأراجوز والمسابقات.
 
 
 
 

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