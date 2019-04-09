تعرف على تفاصيل مشروع "الغذاء المستقبل الزراعى" بقرية طفنيس فى إسنا

وأضاف رئيس مدينة إسنا لـ"اليوم السابع"، أن مشروع الغذاء المستقبل الزراعى يتم بقيمة 37 مليون دولار، وذلك داخل وادى نسيم فى قرية طفنيس المطاعنة التابعة لمركز اسنا جنوب الأقصر، ويعمل من خلال التنسيق مع صغار المزارعين بشكل مباشر، بغرض تعزيز الإنتاجية عبر سلسلة القيمة الزراعية بأكملها، بدءا من المزرعة إلى أن يصل المنتج إلى المستهلك.

وأوضح رئيس مدينة إسنا، أن مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أكد على أن أحد أهم أولويات في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية هو مساعدة شركاؤهم على تحسين الانتاجية الزراعية، لأن النهوض بالأمن الغذائى هو طريق أساسى لتحقيق الازدهار والاعتماد على الذات.

وأكد محمد سيد سليمان رئيس مدينة إسنا، أن المشروع يعمل مع صغار المزارعين بشكل مباشر، بغرض تعزيز الإنتاجية عبر سلسلة القيمة الزراعية بغرض تعزيز الإنتاجية عبر سلسلة القيمة الزراعية بأكملها، بدءً من المزرعة إلى أن يصل المنتج إلى المستهلك، وذلك في 7 محافظات " بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان .

وتعمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مع صغار المزارعين و المنتجين والمصدرين، وخريجى المدارس الفنية الزراعية والجمعيات، لرفع جودة المحاصيل البستانية، وتعزيز القدرة الزراعية التصديرية، وتعمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على خلق اقتصادًا مصريًا أكثر تنافسية وشمولية من خلال تنمية قطاع المحاصيل عالية القيمة، مع التركيز بشكل خاص على تأمين التوظيف وزيادة الدخول ذات الصلة بالزراعة لصغار المزارعين، وقد استثمر الشعب الأمريكى 30 مليار دولارمنذ عام 1978 من أجل تنمية الإنسان والاقتصاد المصرى.