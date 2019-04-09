تداول 425 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر خلال مارس الماضى

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، عن تداول 425 ألف طن بضائع عامة بموانئ الهيئة خلال شهر مارس الماضى، حيث سجلت الصادرات تفوق ملحوظ عن الواردات بكمية 245 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 36% عن الواردات خلال نفس الفترة وزيادة 2% عن الفترة المثيلة للعام الماضى، بينما سجلت الواردات 180 ألف طن بضائع .

وشهد ميناء سفاجا تداول 282 ألف طن بضائع بكمية وارد 142 ألف طن وصادر 140 ألف طن، بينما شهد ميناء نويبع تداول 68 ألف طن بنسبة زيادة 12% عن الفترة المثيلة للعام الماضى، بكمية وارد 17 ألف طن وصادر 51 ألف طن بضائع .

فيما شهد ميناء السويس تداول 26 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 106%، عن الفترة المثيلة للعام الماضى، بكمية وارد 9 ألاف طن وصادر 17 ألف طن بضائع وشهد ميناء الزيتيات وصول 12 ألف طن زيوت، بينما شهد ميناء الحمراوين تصدير 37 ألف طن فوسفات .