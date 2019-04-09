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تحرير 1079 مخالفة مرورية وفحص 42 شخصا فى حملة مكبرة بالمنوفية

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 09:38 ص
تحرير 1079 مخالفة مرورية وفحص 42 شخصا فى حملة مكبرة بالمنوفية حملة مرورية - صورة أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى
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شنت مديرية أمن المنوفية، حملة مرورية مكبرة تحت إشراف اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، واللواء محمد لبنه مدير إدارة المرور لتسير السيولة المرورية، والتى أسفرت عن تحرير 1079 مخالفة مرورية متنوعة.

كما شنت مديرية أمن المنوفية، حملة مكبرة على الظهير الصحراوى، برئاسة اللواء أسامة سعودى رئيس قطاع الأمن بالسادات ومنوف، والتى أسفرت عن فحص 10 مزارع بدائرة مركز السادات، وفحص 42 شخصا وتبين وجود عاطلين هاربين من أحكام قضائية.

وفى مجال فحص الشقق المفروشة تم فحص 16 شقة مفروشة 23 شخصا جنائيا من قاطنيها بدائرة قسم شبين الكوم تبين أنهم غير مطلوبين عدا أشخاص منهم هاربين من أحكام قضائية، كما تم تحرير 8 قضايا إشغالات المقاهى بدائرة المديرية.


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