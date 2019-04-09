video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 09 أبريل 2019 09:17 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

بدء توافد نواب البرلمان الجزائرى على جلسة إعلان خلو منصب الرئاسة

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 09:09 ص
بدء توافد نواب البرلمان الجزائرى على جلسة إعلان خلو منصب الرئاسة البرلمان الجزائرى ـ صورة أرشيفية
الجزائر (أ ش أ)
إضافة تعليق

بدأ نواب غرفتى البرلمان الجزائرى (مجلس الأمة والمجلس الشعبى الوطني) فى التوافد صباح اليوم الثلاثاء، على مقر "قصر الأمم" للمؤتمرات بالجزائر العاصمة، تمهيدا لعقد الجلسة المشتركة لغرفتى البرلمان الخاصة بإعلان خلو منصب الرئاسة وتعيين رئيس مؤقت للبلاد.

ومن المقرر أن تبدأ الجلسة فى التاسعة صباحا (العاشرة بتوقيت القاهرة) على أن يرأسها عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة.

وأعلنت أحزاب المعارضة الجزائرية مقاطعتها لجلسة اليوم؛ اعتراضًا منها على تعيين عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة رئيسًا مؤقتا وطالبوا باستقالته وتعيين بديل له قبل تطبيق المادة 102.

وتنص المادة 102 من الدستور الجزائرى على أنه فى حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستورى وجوبا ويثبت الشغور النهائى لرئاسة الجمهورية، وتبلغ فورًا شهادة التصريح بالشغور النهائى إلى البرلمان الذى يجتمع وجوبا، ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 90 يومًا، تنظم خلالها انتخابات رئاسية، ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

البرلمان الجزائرى يجتمع الثلاثاء المقبل لاختيار رئيس مؤقت للبلاد

البرلمان الجزائرى بمجلسيه يجتمع الثلاثاء لاتخاذ قرار بشأن منصب رئيس الجمهورية

البرلمان الجزائرى

الجزائر

استقاله بوتفليقه

اعلان خلو منصب الرئاسه بالجزائر

اخبار الجزائر

الرئيس الجزائرى يستقيل




لا تفوتك
صور.. قيادات الأمن يتقدمون عزاء الشهيد النقيب ماجد عبد الرازق.. والده: بدل ما نحتفل بسبوع بنته أخدنا عزاه.. والجناة لن يفلتوا من العقاب العادل فى الدنيا والآخرة.. وجيرانه: عمره ما أذى حد وكان حافظ القرآن

صور.. قيادات الأمن يتقدمون عزاء الشهيد النقيب ماجد عبد الرازق.. والده: بدل ما نحتفل بسبوع بنته أخدنا عزاه.. والجناة لن يفلتوا من العقاب العادل فى الدنيا والآخرة.. وجيرانه: عمره ما أذى حد وكان حافظ القرآن

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة