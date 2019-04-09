انقلاب مقطورة على الطريق الصحراوى بالعاشر من رمضان

انقلبت سيارة نقل ثقيل مُحملة بزلط أمام جهاز مدينة العاشر من رمضان بطريق "مصر – الإسماعيلية" الصحراوي، بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة نقل ثقيل مُحملة بحمولة زلط، أمام جهاز مدينة العاشر من رمضان، بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان.