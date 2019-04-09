الهند تؤجل طلب شراء نفط إيران فى مايو انتظارا لوضوح بشأن الإعفاء من العقوبات

نيودلهى(رويترز)

قالت أربعة مصادر إن شركات تكرير هندية ارجأت طلب شراء نفط إيرانى للتحميل فى مايو، انتظارا لوضوح بشأن ما إذا كانت واشنطن ستُمدد إعفاء من العقوبات الأمريكية المفروضة على الدولة العضو فى منظمة أوبك.

وفى نوفمبر، انسحب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب من الاتفاق النووى الإيرانى المُبرم فى 2015 وأعاد فرض عقوبات اقتصادية بصفة عامة على إيران.

لكن واشنطن منحت إعفاء مدته ستة أشهر لثمانى دول من بينها الهند يسمح لها باستيراد النفط الإيرانى حتى نهاية مايو أيار. وجرى السماح للهند، أكبر عميل للنفط الإيرانى بعد الصين، بشراء نحو تسعة ملايين برميل شهريا.

وقالت المصادر إن الهند تأمل فى الحصول على وضوح فى غضون سبعة إلى عشرة أيام بشأن أى تمديد للإعفاء، وكذلك كمية النفط التى يمكن شراؤها إذا جرى منح التمديد.