النائبة سوزى ناشد توضح وضع المرأة بالبرلمان بعد إجراء التعديلات الدستورية

كتب محمود راغب

نشرت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج عبر صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى، الحلقة الثانية من حملة تحت عنوان "اعرف.. شارك.. حتى لو في الخارج"، وهى الحملة التى أطلقتها الوزارة للرد على استفسارات المصريين فى الخارج، بشأن التعديلات الدستورية المرتقبة، ولتوعيتهم بأهمية المشاركة الفعالة فى هذا الاستحقاق الدستورى.

وخلال الحلقة الثانية، تتحدث النائبة سوزى ناشد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن طبيعة الدساتير، حيث أوضحت أن الدستور ليس وثيقة جامدة بل وثيقة نابضة بالحياة وقابلة للتعديل وفقًا لأى متغيرات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية تطرأ على الدولة، وأن دولاً عديدة قامت بتعديل دساتيرها.

وأشارت النائبة إلى أن من أهم المواد التى طُرحت للتعديل هى المادة المتعلقة بالمقاعد الخاصة بالمرأة داخل البرلمان، حيث ينص التعديل الجديد على أن يكون الحد الأدنى لمقاعد المرأة فى البرلمان هو 25%، مما يعد مكتسبًا هامًا فى التعديلات الدستورية وذلك انطلاقًا من الإيمان بدور المرأة المصرية المحورى في المجتمع، مستشهدةً بنجاح دور النائبات فى البرلمان المصرى وكذلك جهود الوزيرات في الحكومة المصرية.

وكانت وزارة الهجرة قد تلقت مئات الأسئلة من المصريين فى الخارج، عبر الصفحات الرسمية للوزارة بموقع التواصل الاجتماعى، ومن خلال البريد الإلكترونى حول التعديلات الدستورية.

وسبق أن أكدت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد أن حملة "اعرف شارك حتى لو في الخارج" تستهدف رفع الوعى لدى المصريين بالخارج فى كل ما يتعلق بالتعديلات الدستورية المطروحة، مشيرة إلى أهمية المشاركة في عملية الاستفتاء وإبداء الرأي وممارسة حقهم الدستوري والوطني، وما تحقق للمصريين بالخارج من حقوق سياسية التي يجب استمرارها وزيادتها.