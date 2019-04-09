video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 09 أبريل 2019 05:31 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

المدرسة المصرية فى الصين تنظم ندوات للتعريف بالتعديلات الدستورية

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 04:09 م
المدرسة المصرية فى الصين تنظم ندوات للتعريف بالتعديلات الدستورية املدرسة المصرية فى الصين
كتب: أحمد علوى
إضافة تعليق
تنظم المدرسة المصرية فى الصين، بمدينة إيوو سلسلة مؤتمرات لأولياء الأمور ولطلاب المدرسة من أبناء الجالية المصرية للتعريف بأهمية التعديلات الدستورية المقرر الاستفتاء عليها خلال الشهر الجارى.
 
وبدأت المؤتمرات التى نظمتها المدرسة أمس الاثنين، ومن المقرر استمرارها لمدة يومين بهدف التعريف بأهمية تلك التعديلات مع استعراض إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية فى شتى المجالات.
 
وتواصل لجان مجلس النواب مناقشتها التفصيلية لمواد الدستور المقرر تعديلها، على أن تتم الدعوة لتنظيم استفتاء شعبى على تلك التعديلات حال الموافقة عليها من قبل المجلس.
 
WhatsApp Image 2019-04-09 at 3.50.28 PM
 

 

WhatsApp Image 2019-04-09 at 3.50.29 PM

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مفكر إماراتى للمصريين: لبوا النداء لمصر بالمشاركة فى التعديلات الدستورية

صور.. مؤتمر اللجنة الأولمبية لدعم وتأييد التعديلات الدستورية

المدرسة المصرية فى الصين

الصين

التعديلات الدستورية

اخبار مصر

الدستور




لا تفوتك
انقطاع المياه عن 15 منطقة بالقاهرة لعطل فى الكهرباء بمحطة شمال حلوان

انقطاع المياه عن 15 منطقة بالقاهرة لعطل فى الكهرباء بمحطة شمال حلوان

استجواب قاسى لفيس بوك وجوجل أمام الكونجرس لوقف خطاب الكراهية الإلكترونى

استجواب قاسى لفيس بوك وجوجل أمام الكونجرس لوقف خطاب الكراهية الإلكترونى

فيديو.. مجلس الشيوخ ليس اختراعا جديدا.. مقترح المادة ينص على غرفة تشريعية ثانية تساهم فى إعداد التشريعات قبل إقرارها بشكل نهائى من مجلس النواب.. والنظام معمول به معظم دول العالم أبرزها أمريكا وبريطانيا

فيديو.. مجلس الشيوخ ليس اختراعا جديدا.. مقترح المادة ينص على غرفة تشريعية ثانية تساهم فى إعداد التشريعات قبل إقرارها بشكل نهائى من مجلس النواب.. والنظام معمول به معظم دول العالم أبرزها أمريكا وبريطانيا

كامل الوزير بعد شهر من توليه مسئولية إنقاذ السكة الحديد.. 6 جولات ميدانية وإعادة فتح أنفاق المشاة المغلقة منذ 8 سنوات بمحطة مصر.. زيادة إيراد القطارات العادية لـ 1700% عقب رفعه غرامات التهرب من التذاكر

كامل الوزير بعد شهر من توليه مسئولية إنقاذ السكة الحديد.. 6 جولات ميدانية وإعادة فتح أنفاق المشاة المغلقة منذ 8 سنوات بمحطة مصر.. زيادة إيراد القطارات العادية لـ 1700% عقب رفعه غرامات التهرب من التذاكر

فان ديك يفاجئ جماهير ليفربول باختيار "الخائن" الأفضل بالدوري الإنجليزي

فان ديك يفاجئ جماهير ليفربول باختيار "الخائن" الأفضل بالدوري الإنجليزي

فيديو وصور.. "السكوتر" وسيلة مواصلات رخيصة وسياحية بشوارع واشنطن

فيديو وصور.. "السكوتر" وسيلة مواصلات رخيصة وسياحية بشوارع واشنطن

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة