video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 09 أبريل 2019 12:23 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

اللوردات ‏البريطانى يوافق ‏على مشروع ‏قانون يوصد الباب دون الخروج من الاتحاد الأوروبى بلا اتفاق ‏

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 12:00 ص
اللوردات ‏البريطانى يوافق ‏على مشروع ‏قانون يوصد الباب دون الخروج من الاتحاد الأوروبى بلا اتفاق ‏ البريكست
أ ش أ
إضافة تعليق

مرر ‏مجلس اللوردات ‏البريطاني، اليوم ‏الإثنين، مشروع ‏قانون من شأنه ‏إجبار رئيسة ‏الوزراء تريزا ‏ماي على طلب ‏تمديد عملية ‏بريكست، بدلاً من ‏الخروج من ‏الاتحاد الأوروبي ‏بلا اتفاق.‏

وحظى مشروع ‏القانون، الذي ‏تقدمت به النائبة ‏يفيت كوبر، ‏بموافقة 280 ‏عضوًا مقابل ‏رفض 46 بعد ‏عشر دقائق من ‏التداول الذي تلا ‏القراءة الثالثة، ‏حسبما ذكرت ‏صحيفة (الإيفننج ‏ستاندرد) اللندنية.‏

ويوصد مشروع ‏القانون الباب دون ‏الخروج من ‏الاتحاد الأوروبي ‏بلا اتفاق عبر ‏تمديد عملية ‏التفاوض إلى ما ‏بعد 12 أبريل ‏الجاري.‏

ويعتبر هذا ‏المشروع بمثابة ‏النسخة الخامسة ‏من التعديلات على ‏اتفاق الخروج من ‏الاتحاد الأوروبي.‏

وبحسب القواعد ‏المعمول بها فإن ‏مشروع القانون ‏سيعود إدراجه إلى ‏مجلس العموم ‏حيث سيحتاج ‏أعضاء البرلمان ‏إلى الموافقة على ‏التعديلات التي ‏أدخلها مجلس ‏اللوردات على ‏مشروع القانون.‏

وإذا ما رفضه ‏أعضاء البرلمان ‏أو اقترحوا عليه ‏تغييرات بديلة، ‏فإن مشروع ‏القانون سيُعاد إلى ‏مجلس اللوردات ‏لمزيد من النقاش.‏

وعدّل اللوردات ‏مشروع القانون ‏لإعطاء الحكومة ‏مزيدًا من المرونة ‏حول عملية ‏التمديد.‏

وطلبت ماي في ‏الخامس من أبريل ‏الجاري من ‏الاتحاد الأوروبي ‏إرجاء عملية ‏الخروج حتى ‏الثلاثين من يونيو المقبل.‏

ومن المقرر في ‏الوقت الراهن أن ‏تغادر المملكة ‏الاتحاد الأوروبي ‏يوم 12 أبريل ‏الجاري، ولم ‏يوافق البرلمان ‏البريطاني على ‏خطة للانسحاب ‏من الاتحاد حتى ‏الآن.‏


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

قريبا كارت أحمر لتيريزا ماى .. "المحافظين" يهددون بالإطاحة برئيسة الوزراء ما لم تتوصل إلى "بريكست" قبل انتخابات البرلمان الأوروبى ..غضب حيال إمكانية مشاركة لندن فى استحقاق أوروبى بعد 3 سنوات من محاولات الخروج

وزير الخارجية الفرنسى: حان الوقت لانهاء الوضع المعقد حول بريكست

الصحف العالمية اليوم: اهتمام بالاكتشافات الأثرية بمصر.. نتنياهو "هودينى" سياسى يواجه الهروب الأصعب على الإطلاق.. أوروبا لن تعود كما كانت قبل حتى لو تم إلغاء بريكست.. وسجن أمريكية زعمت خطف مهندس مصرى لابنتها

البريكست

بريطانيا

اوروبا




لا تفوتك
ترامب يضع الحرس الثورى فى قائمة التنظيمات الإرهابية

ترامب يضع الحرس الثورى فى قائمة التنظيمات الإرهابية

132 منفذا لأمان تعرض السلع بأسعار مخفضة قبل رمضان.. تعرف عليها

132 منفذا لأمان تعرض السلع بأسعار مخفضة قبل رمضان.. تعرف عليها

كيف ينفق أغنى رجل فى العالم ثروته؟.. جيف بيزوس يستغل 150 مليار دولار لشراء عقارات وأراضى.. مؤسس أمازون يمتلك طائرة نفاثة..مول حملة لاستعادة محرك من مهمة "أبولو 12" ويعتزم انفاق أمواله كاملة لاستكشاف الفضاء..صور

كيف ينفق أغنى رجل فى العالم ثروته؟.. جيف بيزوس يستغل 150 مليار دولار لشراء عقارات وأراضى.. مؤسس أمازون يمتلك طائرة نفاثة..مول حملة لاستعادة محرك من مهمة "أبولو 12" ويعتزم انفاق أمواله كاملة لاستكشاف الفضاء..صور

6ساعات من المفاوضات تحسم مصير موقعة الأهلى وصن داونز ببرج العرب.. مسئولو الاستاد يفاجئون الجبلاية برفض المباراة.. أبو ريدة يتدخل بعد انتهاء مهلة الكاف.. اجتماع لتحديد عدد الجماهير.. والتذكرة بـ10جنيهات

6ساعات من المفاوضات تحسم مصير موقعة الأهلى وصن داونز ببرج العرب.. مسئولو الاستاد يفاجئون الجبلاية برفض المباراة.. أبو ريدة يتدخل بعد انتهاء مهلة الكاف.. اجتماع لتحديد عدد الجماهير.. والتذكرة بـ10جنيهات

عامر حسين: لا تأجيل لمباراة الأهلى والمقاصة.. والزمالك والمصرى فى موعدها

عامر حسين: لا تأجيل لمباراة الأهلى والمقاصة.. والزمالك والمصرى فى موعدها

الأرصاد: انخفاض حاد بحرارة الجو يصل لـ5 درجات خلال الـ48 ساعة المقبلة

الأرصاد: انخفاض حاد بحرارة الجو يصل لـ5 درجات خلال الـ48 ساعة المقبلة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة