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السفير ناصر حمدى: انتهاء امتحانات "أبناؤنا فى الخارج" بالمملكة السعودية

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 05:27 م
السفير ناصر حمدى: انتهاء امتحانات "أبناؤنا فى الخارج" بالمملكة السعودية امتحانات أبناؤنا فى الخارج
كتب محمود طه حسين
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أعلن السفير ناصر حمدي سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة العربية السعودية انتهاء امتحانات الدور الأول بنظام (أبناؤنا في الخارج) بالتربية والتعليم والأزهر الشريف للعام الدراسي 2018/2019 للطلاب المصريين بالمملكة العربية السعودية والبالغ عددهم في حدود 33 ألف طالب وطالبة في 18 مدينة سعودية و36 لجنة عامة، التي استمرت أحد عشر يوما.
 
وأشاد بحسن التنظيم الذي قام به المكتب الثقافي برئاسة الدكتور أشرف العزازي، والترتيبات التي تمت على أحسن وجه، وكان الأداء محل إعجاب من الجميع، والاستجابة والحلول الفورية لأي ملاحظة أو شكوى من ولى الأمر أو الطالب، وهو ما جعل الكل يشعر بأن الدولة تهتم بأبنائها في أي مكان على الرغم من زيادة أعداد الطلاب، وتمنى سفير جمهورية مصر العربية للمكتب الثقافي المصري كل التوفيق ومواصلة النجاح وأكد أن المكتب الثقافي يؤدي مهمة عظيمة تستوجب التسجيل والإشادة.  
 
وأكد الدكتور أشرف العزازي المستشار الثقافي المصري بالرياض ورئيس البعثة التعليمية بالمملكة العربية السعودية أن الامتحانات جاءت في مستوى الطالب المتوسط فى معظم الاختبارات، كما تم اتخاذ الحلول الفورية لأى شكوى للطلاب من الأسئلة عن طريق الاتصال المباشر بوزارة التربية والتعليم المصرية للتأكد من صحة الشكوى ومعالجتها إن كانت صحيحة، مشيرا إلى أن كافة أعمال الامتحانات بجميع مدن المملكة أجريت بها الاختبارات بشكل موفق جداً.
 
وأشاد أشرف العزازي بالجهود التي بذلت من قبل الحكومة السعودية سواء فيما يتعلق بموافقات وزارة الخارجية السعودية أو وزارة التعليم أو الأمن السعودي؛ حيث سارت الأمور في سلام تام في 18 مدينة سعودية و36 لجنة عامة رغم ضخامة أعداد الطلاب الممتحنين.
 
كما أشار إلى الجهد الذي بذل من قبل المكتب الثقافي المصري تحت رعاية السفير ناصر حمدي لإدارة هذه الامتحانات حتى نهاية الامتحان يوم الثلاثاء الموافق 9/4/2019- رغم بعد المسافات بين المدن السعودية والتي قد تصل إلى 2000كم.
 
 
 
 
 

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