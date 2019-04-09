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السفارة الأمريكية تبرز زيارة الرئيس السيسى بوزير الخارجية فى واشنطن

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 05:51 م
السفارة الأمريكية تبرز زيارة الرئيس السيسى بوزير الخارجية فى واشنطن
كتبت – هناء أبو العز
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أبرزت السفارة الأمريكية بالقاهرة،  لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى  بوزير الخارجية  مايكل بومبيو فى واشنطن، على مواقع التواصل الاجتماعى الخاصة بها، بالإضافة إلى نشر الخبر على موقعها الرسمى.
 
وكان وزير وزير الخارجية مايكل بومبيو قد التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى فى واشنطن، وأكدا من جديد على قوة وأهمية العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة.
 
وشكر الوزير الرئيس السيسي على قيادته في تعزيز أمن واستقرار مصر والمنطقة، بما في ذلك من خلال جهود مكافحة الإرهاب ومواجهة تأثير النظام الإيراني الخبيث، ناقش الوزير والرئيس أيضا القضايا المتعلقة بالمواطنين الأمريكيين في مصر.

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السفارة الامريكية




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