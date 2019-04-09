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السجن 20 عاما لمراهق خطط لهجوم إرهابى فى ولاية تكساس

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 10:28 ص
السجن 20 عاما لمراهق خطط لهجوم إرهابى فى ولاية تكساس الشرطة الأمريكية ـ صورة أرشيفية
واشنطن (أ ش أ)
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حكم قاض فى ولاية تكساس بسجن مراهق يبلغ من العمر 18 عاما، لمدة 20 سنة؛ بعد إدانته بالتخطيط لشن هجوم على مول تجارى فى مدينة فريسكو بالولاية.

وذكرت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن ماتين أزيزى ياراند تأثر بفكر تنظيم داعش، وخطط فى نهاية عام 2017 لشن هجوم فى مجمع "ستونبراير سنتر مول" التجارى، مشيرة إلى أنه أفصح عن خططه لعميل سرى يتبع مكتب التحقيقات الفيدرالى (أف بى آي)، وأبلغه أنه يريد قتل مدنيين وأفراد فى الشرطة.

وكانت الشرطة قد اعتقلته خلال وجوده فى مدرسته الثانوية فى مايو الماضى، ثم أقر بالذنب وتم الاتفاق على العقوبة المشار إليها.

 

 


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